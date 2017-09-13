‘İdlib, Bosna gibi olabilir’ uyarısı

ÇATIŞMASIZLIK MUTABAKATI

Geçen mayısta muhalif Suriye Ulusal Konseyi (SUK) Başkan Yardımcılığı’na seçilen Türkmen kökenli Abdurrahman Mustafa Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Astana’da İdlib sorununun çözümü için daha önce varılmış çatışmasızlık mutabakatının devreye girerek nihai karara varılmasını istediklerini vurguladı. Karara varılmasından sonra Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) HTŞ’yi bölgeden çıkarmada zorlanmayacağını savunan Mustafa, “Sonrasında muhalefeti temsilen Türk ve rejimi temsilen de Rus askerleri ateşkesin sürdürülebilmesi için kontrol mekanizmaları kurmalı. SUK olarak İdlib’de çatışmasızlık ve bunun kontrolü için elbette Türk askerini istiyoruz. Aksi takdirde, ABD, İran, Esad güçleri, Rusya hatta PYD/YPG ayrı ayrı İdlib’e doğru yönelirse, ben orada geçmişte Bosna’da olduğu gibi katliamlar yaşanmasından endişe ediyorum” dedi.

BM ÖZEL TEMSİLCİSİ DE KATILIYOR

Astana’daki toplantıda, “Üzerinde mutabık kalınan dört ana çatışmasızlık bölgesinde kim, nasıl konuşlanacak, asayiş nasıl sağlanacak, süreci kim, nasıl izleyecek” gibi sorulara yanıt aranacak. Toplantıya Suriye’deki ateşkese garantör olan ülkeler Rusya, Türkiye ve İran’ın yanısıra, Esad yönetimi, Suriye muhalefeti temsilcileri, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın katılması bekleniyor.

‘HTŞ TAKTİKSEL DAVRANIYOR’

SUK Başkan Yardımcısı Mustafa, İdlib’de kontrolü elinde bulunduran HTŞ lideri Ebu Cabir Binniş’in, “Kendilerini feshedip Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutası altında birleşmeye hazır oldukları” açıklamasının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: “HTŞ bölgedeki yerleşim merkezlerinde sivil yönetimleri kendi kontrolü altına almak istiyor. Örgütün bu söylemi tamamen taktiksel. Büyük yerleşim yerlerindeki yöneticiler de HTŞ’nin bu teklifini kabul etmedi. Şu esnada HTŞ’nin kendini feshedip, ÖSO komutası altına girdiğine dair söylemler gerçeği yansıtmıyor.”