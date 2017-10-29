İdil’in kimseye eyvallahı yok

◊ “Siyah Beyaz Aşk”la başlayalım. Projeye nasıl dahil oldunuz?

- D Yapım’la daha önce çalışmıştım. Sağ olsunlar beni projeye uygun bulmuşlar. Çok yağmurlu bir günde ofiste buluştuk, kahve içip sohbet ettik. Senaristlerimiz ve yönetmenimizle tanıştım ve anlaştık.



◊ Dizide İdil karakterini canlandırıyorsunuz? Nasıl aranız onunla?

- İdil’ciğimle daha yeni tanışıyoruz. Bazen karakteri yavaş yavaş tanırsın; İdil benim için öyle. Senaristlerimiz karakter yaratma konusunda çok başarılılar, onlara çok güveniyorum.



◊ En çok neyini seviyorsunuz?

- Güçlü olmasını ve kimseye eyvallahı olmamasını seviyorum, bunun yanı sıra çıkarları doğrultusunda nerede frene basacağını çok iyi bilen biri İdil. Namık’ı gerçek ve derinden bir sevgiyle seviyor.







İYİ OYUNCU OLMANIN KRİTERİ DERİN BİR DUYGUSAL ZEKA



◊ Sette ortam nasıl, çekimler nasıl geçiyor?

- Oyuncular çok uyumlu, ekip de çok sıcakkanlı. Yavaş yavaş herkes alışıyor birbirine.



◊ Bugüne kadar yer aldığınız projelerde hep farklı karakterlere hayat verdiniz ve adınızdan övgüyle söz edildi. Senaryo, proje seçimini nasıl yapıyorsunuz?

- Sinema, tiyatro ve televizyon için ayrı ayrı yolum yordamım var bu konuda. Televizyondan bahsediyorsak, öncelikle ne hissettiğime bakıyorum. Yapım şirketi, senarist ve yönetmen çok anahtar benim için. Sonrasında arada kaldıysam, menajerlerimle birlikte karar veriyoruz.



◊ İyi oyuncu kriteri nedir sizin için?

- Derin bir duygusal zeka. Hem kendine, hem başkalarına karşı. Bunun doğal sonucu olarak oynadığı karakterlere karşı... Ve vicdanlı bir kişilik.



◊ “Oyunculuğumda dönüm noktası” dediğiniz iş hangisiydi?

- Dışsal bir parametre ile bir dönüm noktasına çok inanmıyorum. Ama iç dünyamda 2015’te vizyona giren “Çekmeceler” filmi ve oynadığım “Altın Ejderha” oyunu benim için çok özel dönemeçler oldular.



◊ Oyunculuk dışında en çok ne yapmak sizi mutlu ediyor?

- Fırsat buldukça Datça’daki evime gidiyorum. Doğayı özlüyorum ben hep.



◊ Sizi Meg Ryan ve Vera Farmiga’ya benzetenler var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

- Öyle mi? E güzel iyi kurtarmışım! (Gülüyor)



HİÇBİR ŞEY İÇİN ASLA YAPMAM DİYEMEM



◊ Özel ve iş hayatınızda “asla yapmam” dediğiniz şeyler var mı?

- Hiçbir şey için asla yapmam diyemiyorum. Adaletsizlik etmemek için büyük uğraş vereceğim kesin.



◊ Takip ettiğiniz bir dizi ya da beğenerek izlediğiniz bir oyuncu var mı?

- Çok... “Handmaid’s Tale”in ikinci sezonunu bekliyorum şimdi. Oyuncular konusunda ise hem bizde hem yurtdışında şahane bulduğum isimler var.



◊ Sinema ve tiyatro nasıl gidiyor? Var mı yeni projeler?

- Craft Tiyatro’da “Yutmak” oyunum devam ediyor. Yaz aylarında Edinburgh’da Ana Festival’de “Gergedanlar”ı oynadım. Şu an başka oyun çalışmayı düşünmüyorum. Sinema konusunda ise kendi kısa film projelerim var, onlar için çalışıyorum şu sıra. “Çekmeceler” ilk uzun metraj filmimdi, ondan sonra oynamak isteyeceğim bir şey beni bulana kadar bekleyeceğim. Sinema benim için az ve öz bir şey.



◊ Son olarak “Siyah Beyaz Aşk” izleyicilerine ne söylemek istersiniz?

- Bizi izlemeye devam edin!





YOGA EĞiTiMiNE BAŞLIYORUM

◊ Bundan sonra yapmak istediklerinize dair planlarınız neler?

- Kısa filmlerim üstüne çalışmak ve kısmetse yeni yılda yapımlarını gerçekleştirmek istiyorum. Bir de 15 yıldır devam eden bir yoga serüvenim var, onunla ilgili bir eğitime başlıyorum haftaya. Anatomi, restoratif ve yin yoga konusunda uzmanlaşmak istiyorum. Eğitimci olmak için değil de daha çok kendim ve çevremdekiler için.

SÜREKLi TURŞU KURUYORUM

◊ Hakkınızda hiç bilmediğimiz bir şeyi bizimle paylaşmanızı istesek...

- Şu sıralar fermente turşu yapımına sardım. (Gülüyor) Sirkesiz doğal probiyotik bir hâl alıyor turşu. Sürekli turşu kuruyorum.