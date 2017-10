İdil içeride hayatı dışarıda

İDİL Eser’i, tutuklanmadan önce tanımazdım, tek bildiğim Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye Direktörü olduğuydu. Şimdiyse, en yakın birkaç arkadaşıyla evindeyim. İstanbul Gayrettepe’de, kedilere ve kitaplara ait bir ev... Bana çalışma odasını, sayıları yedi bini bulan kitaplarını, daha görevde bir yılını doldurmadan tutuklandığı Af Örgütü’nde çalışmaya başlayınca aldığı makyaj malzemelerini, kedileri için neredeyse iki yıl yetecek kadar stokladığı mamaları gösteriyorlar.



FACEBOOK’TA İDİL SAYFASI

Haklarındaki iddianame üç ay geçmesine rağmen hâlâ hazırlanmış değil ama İdil Eser ile 5 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan diğer 5 insan hakları savunucusu, terör örgütüne yardım etmekle suçlanıyor. Onu 1974’ten beri tanıyan arkadaşlarını neredeyse bir inisiyatif gibi çalışmaya iten de bu iddia. Facebook’ta ‘Arkadaşım İdil’ isimli bir sayfa açtılar. İdil Eser’i kamuoyuna tanıtmak istediler. “Terörist, ajan dediler bu insanlar için. İdil’i FETÖ ile bağdaştırmak olmayacak şey. Her şeyi sorgulayan biri, bir tarikata körü körüne bağlanabilir mi? O kadar özgür zihinlidir ki İdil. O sadece eşitlik, insan hakları konusunda fanatik olabilir. Hiçbir şey yapmadan duramazdık” diyorlar.



AİLESİ ARKADAŞLARI

İdil Eser’in bir ailesi yok. Babasını lise yıllarında, annesini üniversite eğitimi sırasında kaybetti. Hiç evlenmedi, çocuğu olmadı. Birinci derece yakını olmadığından tek ziyaretçisi avukatıydı. Ortaokul yıllarından beri arkadaşı olan Şeniz, “Avukatı Erdal Doğan, bize görüşme izni çıkana kadar İdil’in abisi, babası yerine de geçti. Çamaşırlarını o teslim etti, kirlilerini aldı, siparişlerini bize iletti ve cezaevine götürdü. İdil sayesinde hapishanedeki birinin yakını olmayı öğrendi” diyor.



Arkadaşları, İdil’le görüşebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu ancak reddedildi. Derken Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty, Adalet Bakanlığı ile görüşerek izin almayı başardı. Her pazartesi, bir kişi Silivri’de İdil’i bir saat görebiliyor. İlk görüşmeye Supsun gitmiş: “Kedilerini sordu hemen. Biraz zayıflamış ama sağlıklı görünüyordu. Anksiyetesi var biraz.”









HAKKINDA NELER ÖĞRENDİM

Evinde geçirdiğim iki saatin sonunda İdil Eser hakkında arkadaşlarından öğrendiğim diğer şeyler:



- Aklına geleni aklına geldiği an söyler. En yakın arkadaşlarını bile acımasızca eleştirmekten çekinmez.

- İhtiyacı olanın yardımına koşmakta tereddüt etmez. Sevdiklerini yürekten sever.

- Ruhunun halleri vardır. Havasında değilse veya bir kitaba gömülmüşse telefonunuzu açmaz.

- İtiraz etmekten çekinmez. İtirazlarına cezaevinde de devam ediyor. Yabancı gazetelerin de verilmesi ve kadın kuaförü açılması için dilekçeler yazıyor.

- Çok iyi kahve falı bakar.

- Game of Thrones dizisini cezaevinden takip edecek kadar sever.

- ‘Biraz’ dağınıktır.



WHATSAPP’TA ALTI GRUP KURDULAR

İdil için seferber olan arkadaşlarının sayısı 100 kadar. Kimi Üsküdar Amerikan Lisesi’nden kimi İstanbul Üniversitesi’nden kimi de sosyal hayattan arkadaşı. Gözaltı haberiyle birlikte, aralarında organize olmak için WhatsApp’ta ‘İdil’ grupları kurmuşlar. Şu anda tam altı WhatsApp grubu var: ‘İdil’in Ailesi’ isimli grupta akrabaları ve Af Örgütü, ‘Free İdil’de Üsküdar Amerikan’dan arkadaşları, ‘Kedi Grubu’nda gözaltına alındığı sırada sahiplenmek üzere olduğu yavru kediye yeni ev bulmaya çalışanlar, ‘İdil Gelişmeleri’nde üniversiteden arkadaşları var. ‘İdil Hukuk’ avukatı ve bazı arkadaşları için. ‘Haberleşme’ ise tüm avukatlar ve akrabaları kapsıyor.





Arkadaşları, bir vekâletname çıkararak İdil’in bankadaki parasına, maaşına ulaşma yetkisi aldı. Bu sayede tüm ödemeleri yapılıyor. Düzenli olarak evi temizleniyor. İki günde bir evine gidip kedilerle vakit geçiriyor, mama ve sularını veriyorlar. Ayrıca kumları temizleniyor, tüyleri taranıyor. Mişa ile Saşa bu yeni sisteme alışmaya başlamış. Kendini sadece İdil Eser’e sevdiren kedi Kiki ise perdelerin ardına saklandığı camın kenarında 3 aydır ‘annesinin’ dönmesini bekliyor. Tek görebildiğiniz beyaz patileri oluyor.