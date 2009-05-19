Ä°ddialÄ± adam

Ben Liseâ€™deyken hiÃ§ de parlak bir Ã¶ÄŸrenci deÄŸildim. Alpayâ€™Ä±n â€˜EylÃ¼lâ€™de Gelâ€™ ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n gerÃ§ek anlamÄ±nÄ± senelerce ikmale kalarak Ã¶ÄŸrenenlerdendim. Okul kapanmak Ã¼zereyken, tÃ¼m sene geÃ§ilen dalgalarÄ±n, dinlenmeyen derslerin, yapÄ±lmayan Ã¶devlerin, alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ notlarÄ±n sizi yakaladÄ±ÄŸÄ± mevsime gelirsiniz. Bir yandan son bir Ã§Ä±rpÄ±nmayla kurtarabildiÄŸiniz kadar ders kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z, bir yandan da bir sonraki sene bu duruma dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in kendinize sÃ¶zler verir, ÅŸu Ã¶ÄŸrencilik iÅŸini daha iyi yapacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± yeniler durursunuz. Oysa bir sonraki MayÄ±sâ€™Ä±n sonlarÄ± yaklaÅŸÄ±rken bir bakmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z aynÄ± yerdesiniz.Â

Edip Uras yazÄ±yor

FenerbahÃ§eâ€™nin gÃ¼reÅŸe doymaz baÅŸkanÄ± yeniden aday olup, kendisinin bile â€˜iddialÄ±â€™ bulduÄŸu vaadleri sÄ±ralamaya baÅŸlayÄ±nca aklÄ±mÄ±za bu geldi nedense. Birbirinden garip esprilerle sÃ¼slediÄŸi basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda nedensiz bir neÅŸe iÃ§inde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z baÅŸkanÄ±n FenerbahÃ§eâ€™nin futbol takÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na Ã¶receÄŸi Ã§oraplar henÃ¼z bitmemiÅŸ demek. Futbolu birÃ§oklarÄ±ndan daha iyi bildiÄŸini de â€˜iddiaâ€™ ederken kendinden Ã§ok emin gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu, Åžampiyonlar Ligiâ€™nde olmayacaÄŸÄ± son sezonun bu sezon olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylerken de. TesisleÅŸmenin ve kurumsallaÅŸmanÄ±n yanÄ±sÄ±ra Aziz BaÅŸkanâ€™Ä±n bir baÅŸka takdire ÅŸayan yanÄ±nÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ bulunuyoruz. BugÃ¼n Radikal Gazetesiâ€™nde bir alÄ±ntÄ± vardÄ±: Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ± haberine bir okur yorumu: â€˜Floryaâ€™da ÅŸu an kutlamalar yapÄ±lÄ±yor.â€™Â Â

Futboldan YÄ±ldÄ±rÄ±m kadar bile anlamanÄ±za gerek yoktu bu sezonun FenerbahÃ§e iÃ§in hÃ¼sran olacaÄŸÄ±nÄ± bilmenize. HazÄ±r takÄ±mÄ±n hocasÄ± yok yere gÃ¶nderildiÄŸi, o takÄ±mÄ±n gerÃ§ek yÄ±ldÄ±zÄ± bir hiÃ§ uÄŸruna bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bildiÄŸin elemanlara esirgediÄŸin binlerle ifade edilen Euroâ€™larÄ±nÄ± gidip elalemin bilmediÄŸin adamlarÄ±na milyonlarla saÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±, tribÃ¼nlerinin bÃ¶lÃ¼nÃ¼p Ã§orbaya Ã§evrildiÄŸi, iddialÄ± egosu ile kendisini FenerbahÃ§e ile eÅŸleÅŸtiren zihniyetin futbol takÄ±mÄ±nÄ± getirdiÄŸi yer Ä°zmirâ€™deki finalde dosta dÃ¼ÅŸmana sergilendi. HerÅŸey liderin hatasÄ±dÄ±r der kitaplar. Ufak tefeklerle hiÃ§ kendinizi yormayÄ±n.Â Â

Aragones, bu yaÅŸÄ±nda kendisine yirmi haftadÄ±r devreden loto bulmuÅŸ bir futbol adamÄ±. Futbolun iÃ§inde geÃ§irdiÄŸi yÃ¼zyÄ±llar boyunca herkese olabileceÄŸi gibi bir takÄ±m takÄ±ntÄ±lar oluÅŸturmuÅŸ. Ä°lk kez yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n da verdiÄŸi yabancÄ±lÄ±kla, ne bu lige, ne de FenerbahÃ§eâ€™ye adapte olabildi, futbolu anlÄ±yordu belki ama futbolcuyu anlamadÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™yi anlamadÄ±. Ama ÅŸu anda FenerbahÃ§eâ€™nin aksine bu sezon baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yerden daha iyi bir yerde, en azÄ±ndan maddi olarak.Â

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda yazÄ±larÄ±mÄ±zdan birinin konusuydu: Avrupa Para Ligiâ€™ne FenerbahÃ§eâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™den ilk girebilen takÄ±m olmasÄ±. Ama YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n toplantÄ±da anlatmadÄ±ÄŸÄ± bir nokta raporda da Ã§ok aÃ§Ä±kÃ§a yer alÄ±yordu: â€˜FenerbahÃ§eâ€™nin orada olmasÄ± Ã¶zellikle Åžampiyonlar Ligiâ€™ndeki â€˜sÃ¼rekliâ€™ baÅŸarÄ±sÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r.â€™ Seneye FenerbahÃ§e o ligin yakÄ±nÄ±nda bile olamayacak.Â

Ä°ddialÄ± egolarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sakÄ±ncasÄ±, tamam demesini bilmemeleridir. Ä°stikrar kÃ¶tÃ¼de Ä±srarcÄ± olmak demek deÄŸildir. Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, â€˜her kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemden sonra baÅŸarÄ± geldiâ€™ diyor, asÄ±l soru ÅŸu olmamalÄ± mÄ±: â€˜GÃ¶revde olduÄŸunuz on yÄ±l boyunca neden her baÅŸarÄ±lÄ± dÃ¶nemin ardÄ±ndan yeniden baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k geldi?â€™Â

Hepinizin 19 MayÄ±sâ€™Ä± kutlu olsun.Â

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