İddia için 56 yaşında yeniden üniversiteli

Kayseri'de yaşayan inşaat mühendisi Nazmi Derinel, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan ve "Sen kazanamazsın baba" diyen kızı ile girdiği iddiayı kazanarak, 56 yaşında ikinci kez üniversiteli oldu.

Üniversiteye hazırlanan kızı İpek Derinel'e sınavların kolay olduğunu, kendisinin bile kazanabileceğini söyleyen Derinel, kızının buna inanmaması üzerine iddiaya girip, sınavlara hazırlanmaya başladı.

İşlerinin yoğun olmasına rağmen boş zamanlarında ders çalışan Derinel, ilerlemiş yaşına rağmen azminden vazgeçmeyerek kızı ile girdiği iddiayı kazanmayı başardı.

Geçen yıl girdiği sınavlarda Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Derinel, okuma azmiyle gençlere örnek olduğunu söyledi.

Her şeyin kızı İpek ile girdiği iddia üzerine başladığını anlatan ikinci sınıf öğrencisi Derinel, şöyle konuştu:

''Küçük kızım üniversiteye gitmeden önce 'Üniversiteyi kazanacağım' dediğimde 'Sen kazanamazsın, ben kazanarım' dedi ve iddialaştık. O çalıştı, ben çalışmadım ama birlikte sınava girdik. Ben de kazandım o da kazandı. Puanım yüksek olmadığından ve hukuk fakültesini kazanamayacağımı düşündüğümden Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü tercihlerime yazdım ve kazandım. Kızım da Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü'nü kazandı. Daha sonra yatay geçişle Erciyes Üniversitesi'ne geldi, burada inşaat mühendisliği okuyor. İnşallah beraber mezun olacağız. Oğlum da lisede okuyor. Oğlum da inşaat mühendisliği ya da hukuk fakültesi okuyarak benim ideallerimi canlandırmak istiyor. 'Hukuk fakültesini kazanayım' diyor. Onunla da bir iddiamız var.''

Sınıf arkadaşlarının amcası

Sınıftaki öğrencilerin "amcası" olduğunu dile getiren Derinel, iş yerinde çalışırken okula gidip derse katılmayı dört gözle beklediğini aktardı.

Derinel, derslerin saat 17.00'de başlaması nedeniyle ikinci öğretimi seçtiğini belirterek, şunları anlattı:

"Akşama kadar şirketteki işleri ayarlıyorum, 16.30 gibi şirketten çıkıp fakülteye geliyorum, 17.00'den sonra işler yoğun olmadığından bir sıkıntımız olmuyor. Çalıştıktan sonra burada ders dinlemek beni dinlendiriyor. Daha güzel ve daha iyi verim alıyorum. Hocanın karşısında dersi dinlediğim zaman dersteki bilgileri hafızam alıyor. Hiç ders çalışmadan sınava giriyorum. Hocanın bana anlattığı bilgiler hafızamda kaldığı için bütün derslerimde başarılı oluyorum. Alttan dersim yok."

''Önünde sonunda hukuk fakültesi kazanağım''

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde adalet bölümü de okuduğunu ve Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültesine geçmeyi hedeflediğini belirten Derinel, "Adalet Meslek Yüksekokulu bittikten sonra Gazetecilik Bölümü de bitecek ondan sonra dikey geçişle hukuk fakültesine gitmek istiyorum. Gazetecilik yapar mıyım bilemiyorum ama zevkli bir meslek olduğunu gördüm. Avukatlık yapmayı kesin düşünüyorum. Son yıllarda da olsa kesinlikle avukatlık yapmak istiyorum. Gazetecilik, avukatlık ve mühendislik üçünü bir arada götürmeyi düşünüyorum." şeklinde konuştu. - AA