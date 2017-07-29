İçtüzük geçti tatil başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: HDP’nin meseleye bakışı şöyle; Bir insanın Kürt olabilmesi için muhakkak sizin partiden olması lazım. Eğer sizin partiden değilse, başka bir siyasete ilgi gösteriyorsa ya haindir ya alçaktır yahut da makul Kürt’tür.



HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş: Kürt olmaması lazım sizin partide olanların, dilini reddetmesi, kimliğini inkâr etmesi lazım.



Bostancı: Hanımefendi, bizim partide Kürtler var. ‘Olmaması lazım’ diye addettiğiniz insanlar burada mevcut, olmaya da devam edecek.



HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy: Kürt kökenli onlar...



Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın: Annem Kürt, babam Kürt, ana dilim Kürtçe, Türkçeyi sonradan öğrendim. Hiçbir zaman Kürtlüğümü inkâr etmedim ama hiçbir zaman Kürtçü de olmadım. Bir zamanlar Beyaz Türkler vardı, şimdi de Beyaz Kürtler var, kendilerinden başkasını Kürt saymıyorlar.



CHP’li Musa Çam: (AK Partililerin Fetullah Gülen ile ilgili sözlerinin yer aldığı dövizleri göstererek) FETÖ’yle olan ortaklıklarınızda bunları getireceğiz.



Bostancı: Sayın konuşmacı kolaj mantığıyla bazı ifadeleri alıntılayarak FETÖ ile AK Parti sanki irtibat içindeymiş gibi izlenim yaratmak istedi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Öyle değil mi?



Bostancı: FETÖ’yle ortak olsak 17-25 Aralık’ı,15 Temmuz’u yapmazlardı.



Çam: Hiçbir CHP’liyle FETÖ kayığa binmez. Hiç inkâr etmeyin. Fetullah Gülen’in hırkasını, takkesini giyip de efsunlanmak için giden vekilleriniz var.



