İcradan satışta vatandaşa KDV şoku

İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş, öz kaynaklarına ilişkin yönetmelikle ilgili yapılan düzenlemeyle bankaların ellerindeki gayrimenkulleri 3 yıl içinde satma zorunluluğunun kaldırıldığını hatırlattı.

Kredilendirilen daireleri ipotek eden bankaların, ödenmeyen krediler nedeniyle mülkiyetlerine geçen gayrimenkuller ve FETÖ/PDY'nin el konulan malların satışa sunulduğunu vurgulayan Başkan Karataş, "Halka açık bu ihalelerde banka, KDV mükellefi olmadığı için icradan satın aldığı mala KDV vermiyor. Vatandaş aldığında ise KDV veriyor. Bu avantajdan dolayı bankalar daha iyi alıcı olabiliyor.

Böylece gayrimenkuller daha ucuza bankanın oluyor. Banka bu malı daha sonra yüksek fiyata satarak ikinci kez kar ediyor. Zaten her sene çok uçuk karlar eden bankalar böylece tüketiciye zarar veriyor" dedi.

BANKALARA RAKİP OLDU

Düzenlemeden önce bankaların elindeki gayrimenkulü 3 yıl içinde elden çıkarma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Karataş, "Bankalar bu süre içinde bu gayrimenkulleri satamadıklarında bunu öz sermayeden düşürmek durumunda kalıyorlardı.

Bu sayede bankalar emlakçı olmaktan çıkıyordu. Bu düzenlemeyle şimdi rakiplerimize bir de bankalar eklendi. Bankaların elinde bulunan gayrimenkullerin çoğu konut olsa da aynı zamanda özel okul, fabrika, arsa, arazi gibi diğer gayrimenkullerin de olduğu görülüyor.

Tapuları bankalara geçen gayrimenkuller geçtiğimiz yıllara göre ciddi oradan arttı" diye konuştu.

BANKALARIN ALACAKLARI

Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin son verilerine göre bankaların alacak toplamının 72.2 milyar lira düzeyinde olduğuna değinen Başkan Deniz Karataş, "Bankaların alacakları karşılığında el koyduğu gayrimenkullerde ticari kredilerin payı da büyük. 2016 yılında 58 milyardan, Eylül 2017 itibariyle 72.2 milyar TL'ye çıktı.

Sorunlu kredilerde en büyük payı KOBİ kredileri alıyor" diye konuştu.