İcra dairesine kızınca... 4 milyon 670 bin adet madeni parayla

Rusya'nın Kirov kentinde öfkeli bir iş adamı, icra dairesine olan 46.700 ruble sigorta primi borcunu, ülkenin en küçük madeni paraları olan 4 milyon 670 bin kapikle ödedi. Yeni Şafak'ın haberine göre Federal İcra Dairesi'nin (FSSP) açıklamasına göre, 46.700 ruble (790 dolar) sigorta primi borcu olan bir iş adamı, 6 çuval ve Chupa Chup kolisine doldurduğu bozuk paralarla daireye girdi. Sabah'ta da yer alan habere göre, iş adamı toplam borcunu ödemek için 4 milyon 670 bin kapik verdi. İş adamının bu yöntemle icra dairesine öfkesini göstermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Borçlu, FSSP'nin işini zorlaştırmak için parayı kasıtlı bozdurduğunu söyledi" denildi.

'PARAYI SAYACAĞIZ, BEKLEYİN'

Açıklamaya göre, iş adamının kızdırma çabaları boşa çıkarken ödeme kabul edildi. Bu arada daire çalışanları paraları sayarken, borçlu adam da dairede kalmak zorunda kaldı.