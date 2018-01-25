Icon Coin nedir? ICX fiyatları ne kadar?

Özgür topluluklardan oluşan ve merkezi olmayan bir dünya ön gören Icon Coin, ICX adıyla da biliniyor. Farklı yönetim grupları ve sahip toplulukların birbirlerine bağlanabileceği ve etkileşim kurabileceği merkezsiz bir krito para ağı olan ICX, her şeyden bağımsız bir DAPP ağı oluşturarak herkesin bu coinden kazanmasını sağlıyor.

Blok zinciri teknolojisinden yararlanılan bu kripto parayı oluşturan ekibin amacı, gerçek insan toplulukları için gerçek bir dünya oluşturmak. Ayrıca Icon, büyük finansal kurumlardan yapay zeka çözümü olan DaVinCI'den yararlanacak. Icon'un kripto para sektöründe hayatını devam ettirmesini ise bankalar, menkul kıymetler, sigorta kurumları, hastaneler, üniversiteler ile yaptığı anlaşmalar sonucunda sağlıyor.

ICON COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



