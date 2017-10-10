İçme suyu şebekesinde ağır metal alarmı

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Bürosu, Bursa’nın içme suyu parametrelerini ekim ayı meclis toplantısına taşıdı. Toplantının gündem dışı açıklamalar bölümünde söz alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Bürosu Sorumlusu Vahap Sınmaz, İl Halk Sağlığı laboratuarlarında yapılan tahlillerde elde edilen verileri meclis üyeleriyle paylaştı. Sınmaz, son dönemde yapılan analizlerde alüminyum parametresinde mevzuat üst sınır değerlerinin aşıldığının görüldüğünü ve ilgili kurum BUSKİ’nin bilgilendirildiğini ifade etti. Sınmaz, içme suyundaki bu sıkıntının giderilmesi ve alüminyum seviyesinin mevzuat sınır değerlerinin oldukça altına çekilmesi gerektiğini talep ettiklerini vurguladı.



'ZEHİRLENMEYE VE ALZHEIMERA YOL AÇABİLİYOR'



Bursa’nın içme suyunun temin edildiği Doğancı ve Nilüfer Barajı’nın ham suyunda alüminyum bulunmamasına rağmen şebekede üst sınır seviyelerinde seyreden alüminyum parametresinin özellikle temmuz ayı sonlarından itibaren kullanılmaya başlanılan yer altı sularının şebekeye verilmesiyle yükselme eğilimi gösterdiğini belirten Vahap Sınmaz, “Doburca İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde suyun bulanıklığını düşürmek için kış aylarında kullanılan alüminyum sülfat, yaz aylarında ham su daha berrak olduğu için kullanılmamaktadır. Buna rağmen yaz aylarında şebeke içme suyunda alüminyumun üst seviyelerde seyretmesinin sebebi olarak Doğancı Barajı’nın bakıma alınmış olması birlikte takviye olarak kullanılmaya başlanan yer altı suları olabilir. Ağır metal sınıfında yer alan alüminyumun insan vücudunda bulunması halinde sayısı her gecen gün artan alzheimer hastalığının sebeplerinden birisi olabileceği, ağır metal zehirlenmesine yol açabileceği biliniyor. Bu sebeple şebeke sularında rastlanan alüminyum oranının yüksekliği göz ardı edilmemelidir” dedi.



Sunumun ardından konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, “Biz kurum olarak Türkiye’ye örnek olarak yıllardır bu konulara hassasiyet gösteren bir kurumuz. Su ve havayı sürekli ölçerek ilgili kurumlarla paylaşıyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız” diye konuştu.

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