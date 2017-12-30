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    İçki ve sigara çaldılar, 'yeni yılı kutlayacaktık' dediler, ev hapsi aldılar

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA (DHA)
    30.12.2017 - 08:59 | Son Güncelleme:

    ADANA’da tekel bayisinden içki, sigara ile 500 lira çalan 22 yaşındaki Gökhan A. ve 23 yaşındaki Murat K., yakalandı. Yeni yılı kutlamak için çaldıklarını öne sürdükleri içki ve sigaraları ormanlık alana götüren şüphelilere ev hapsi verildi. 

    İddiaya göre, yeni yıla kutlama yaparak girmek isteyen Gökhan A. ve Murat K., paraları olmayınca tekel bayi soymak için plan yaptı. İki arkadaş, gece yarısı elektirikli bisiklet ile geldikleri işyerinin arka kapısını kırarak içeri girdi. Yanlarında getirdikleri çuvala çok sayıda içki ve sigara koyan Gökhan A. ve Murat K., ayrıca kasadaki 500 lirayı da aldı.

    KUTLAMA YAPACAKLARI YERE SAKLADILAR

    Sabah işyerine gelen 57 yaşındaki Mehmet Ardıç, soyulduğunu anlayınca polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, hırsızların ellerindeki çuval ile sokakta koştuğunu tespit etti.

    İçki ve sigara çaldılar, yeni yılı kutlayacaktık dediler, ev hapsi aldılar
    Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Gökhan A. ve Murat K.,kısa sürede yakalandı. Emniyette sorgulanan Gökhan A., "Yeni yılı kutlamak istedik, ancak paramız yoktu. Bizde tekel bayi soygunu planladık. Çaldığımız içki ve sigaraları ise kutlama yapacağımız ormanlık alana götürüp, sakladık. Yanımızda Resul adında bir arkadaşımız daha vardı" dedi.

    Pişman olduğunu söyleyen Gökhan A.’nın amcası ise tekel bayi sahibinin zararının karşıladı.İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gökhan A. ve Murat K. ev hapsi cezasına çarptırıldı.

    Resul isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Etiketler: Adana
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