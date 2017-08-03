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    İçişleri Eski Bakan'ının kardeşi feci şekilde can verdi!

    DHA
    03 Ağustos 2017 - 08:45Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 08:54

    BURSA Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, çiftlik evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

    Orhaneli ilçesine bağlı Sadağ Mahallesindeki bulunan çiftlik evinde gece piknik tüpü üzerinde çay demleyen Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcısı İçişleri Eski Bakanı Mehmet Gazioğlu'nun kardeşi Doktor Abdi Gazioğlu, yangın çıkınca söndürmeye çalıştı.

    Bu sırada tüpün patlaması sonucu, Dr. Abdi Gazioğlu bir anda alevlerin içinde kalarak dışarıya çıkamadı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından Dr. Abdi Gazioğlu’nun cesedi oda içinde bulundu.

    Yapılan incelemenin ardından Abdi Gazioğlu’nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Abdi Gazioğlu , bursa , yangın , Mehmet Gazioğlu
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