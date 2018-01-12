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    İçişleri Bakanlığı'nın inceleme kararı sonrası HÖH'ten açıklama: Memnuniyet duyduk

    DHA
    12.01.2018 - 15:55 | Son Güncelleme:

    GENEL Merkezi Trabzon’da bulunan Halk Özel Harekat (HÖH) adlı dernek, İçişleri Bakanlığı’nın haklarında başlattığı inceleme ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bakanlığın kararından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

    HÖH Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nın haklarında başlattığı incelemeden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Hakkımızda başlatılan soruşturmadan duyduğumuz memnuniyeti, siz değerli üye ve takipçilerimiz ile paylaşmak istedik. Duymuş olduğumuz memnuniyet ve haklı gururun sebebi; derneğimizin alnının akıyla denetlemelerden çıkacağına olan inancımız ve sonrasında üzerimize atılan mesnetsiz iftira ve suçlamalardan da temizlenecek olmamızdır. Plan kuranların en hayırlısı Allah’tır."

    İçişleri Bakanlığının inceleme kararı sonrası HÖHten açıklama: Memnuniyet duyduk
    ''ÜRKÜTÜCÜ İSMİMİZ OLABİLİR AMA...''

    HÖH Derneği Genel Başkanı Fatih Kaya, bir süre önce yaptığı açıklamada 'Halk Özel Harekat' diye bir şey olmadığını, Halk Özel Harekat Derneği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
    "Bir operasyonel güçmüşüz gibi algılanmak bizi üzdü. Amacımız 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak. 15 Temmuzu unutturmamak tek amacımız. Ürkütücü ismimiz olabilir ama bizim amacımız budur.''

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    Etiketler: Trabzon
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