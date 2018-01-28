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    İçişleri Bakanlığı’ndan TTB’ye suç duyurusu

    ANKARA
    28.01.2018 - 20:48 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

    Bakanlığın yazılı açıklaması özetle şöyle: “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili 'savaş' değerlendirmelerine yer verdiği açıklama terör örgütü ile onun destekçileri dışında karşılık bulamamıştır. Bu açıklamadaki hususların terör örgütünün faaliyetlerini meşru göstermeye yönelik olması, suçu ve suçluyu övmesi, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedenleriyle Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma ve ayrıca yine bugüne kadar terör örgütünü kınayan bir açıklama yapamayan, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla dava açılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur." 

    Etiketler: gazetehaberleri , suç duyurusu , son dakika
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