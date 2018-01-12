İçişleri Bakanlığı "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlattı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söylemişti.
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