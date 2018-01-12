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    Haberler >Gündem>İçişleri Bakanlığı "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlattı

    İçişleri Bakanlığı "Halk Özel Harekat Derneği" hakkında inceleme başlattı

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekat (HÖH) adlı dernek hakkında inceleme başlattı.

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından bireysel silahlanmaya gittikleri iddiası Meclis’e taşınan Halk Özel Harekât’ın (HÖH) genel başkanı Fatih Kaya, bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söylemişti.

    DEVAMI GELİYOR...

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    Etiketler: İçişleri bakanlığı , inceleme
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