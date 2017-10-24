İçişleri Bakanlığı CHP'li Başkanın sözleri için müfettiş görevlendirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ’Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.

İçişleri Bakanlığı, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve halkı isyana çağırdığı iddialarının ardından müfettiş görevlendirdi.

Eşkinat söz konusu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'faşist diktatör' ifadesini kullanmış ve "Bu halkın ayaklanmasını, şaha kalkmasını sağlayacak tek güç CHP’dir" demişti.

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