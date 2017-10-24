Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>İçişleri Bakanlığı CHP'li Başkanın sözleri için müfettiş görevlendirdi

    İçişleri Bakanlığı CHP'li Başkanın sözleri için müfettiş görevlendirdi

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP’li Ekrem Eşkinat hakkında, ''Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret'' ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

    Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın CHP merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle ’Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret’ gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı açan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın yerel bir gazetede yayımlanmasını ihbar kabul etti.

    İçişleri Bakanlığı, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Eşkinat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ve halkı isyana çağırdığı iddialarının ardından müfettiş görevlendirdi.

    Eşkinat söz konusu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'faşist diktatör' ifadesini kullanmış ve "Bu halkın ayaklanmasını, şaha kalkmasını sağlayacak tek güç CHP’dir" demişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması , Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası , Süleymanpaşa İlçesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri