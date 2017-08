İçinizdeki çocuğu sevindirecek haberlerimiz var!

Son birkaç dakika içinde yanımdan geçenler: Bir prenses ve yanında kurbağa kılığına girmiş sevgilisi, saçlarını denizkızı ‘Ariel’inkine dönüştürmüş anneanne ve onun ‘Oyuncak Hikâyesi’nden fırlama ‘Kovboy Woody’ torunu, gelen geçeni çekiştirmekle meşgul ‘Uyuyan Güzel’ ile ‘Külkedisi’... Dört günlük bir Disney ütopyası bu. Herkes ve her şey çok sürreel.

Devasa bir fuar alanında, panayır havasında geçen ‘D23’, aslında bir hayran buluşması. Çekimleri devam eden bir prodüksiyondan tadımlık bir sahne, dünya prömiyerine çıkan bir fragman ya da tüm dünyayı dolaşacak bir eğlence konseptinden/Broadway şovundan ilk detaylar... Hepsi küçük şekerlemeler tadında, cici cici paketlenmiş, Oprah Winfrey’den Robert Downey Jr.’a, ‘Star Wars’ ekibinden ‘Avengers’ kadrosuna en yüksek mertebe Hollywood isimlerinin elinden dağıtılıyor. Önümüzdeki birkaç senenin popüler kültür atlasını baştan çizecek film, dizi, şov, gösteri, hatta park ve otel projelerine dair ilk kareler, çizimler bunlar. Mesela...

Her köşe başında bir animasyon karakterle karşılaşıyorsunuz.

Hikâye anlatıcılığında gelinen son nokta

Bu da oldu. Galaksiden kasaba büyüklüğünde bir parça Dünya’ya düştü. Hayran kitle arasında uzun süredir dönen, ‘Star Wars temalı kasaba inşa edecekler’ geyiği resmiyete döküldü, 2019’da tamamlanması planlanan ‘Star Wars’ topraklarının maket modeli ve ilk çizimleri paylaşıldı. Adı; ‘Galaxy’s Edge’. İçinde ‘Star Wars’ temalı bir otel var ve birkaç günlüğüne galakside yaşama imkânı sunuyor. Sıradan tematik otellerin ötesinde bir konsept bu. Otelde konaklama süresi boyunca bir hikâyenin parçası olacaksınız. Öyle şıpıdık terliklerinizle, şortunuzla dolaşamayacaksınız mesela. Kıyafetinizi, odadaki galaktik kostüm dolabından seçeceksiniz, oda servisinden resepsiyoniste karşılaştığınız herkes ‘galaksi sakini’ kılığında ve hikâyenin bir parçası rolünde olacak. Bir nevi, ‘Westworld’ dizisi gerçek oluyor durumu. Walt Disney’in başkanı Bob Iger’in normalde gayet PR cümlesi olarak tanımlanabilecek “Hikâye anlatıcılığında geldiğimiz son nokta” sözü bu kez mütevazı kaçıyor.

Benzer bir deneyim daha: Disneyland Paris’teki Hotel New York da küçük bir operasyon geçirip benzer bir konsepte girecek, ‘The Art of Marvel’ oteli olarak konaklayana ‘süper kahraman’ deneyimi yaşatacak.

‘Bu film olmasa ne yapardım?’

‘Mulan’, ‘Alaaddin’ ve ‘Aslan Kral’... 90’ların gişe rekoru kıran animasyon filmleri, 20-25 yıl aradan sonra tek tek canlı animasyon uyarlamalarıyla dönüşe hazırlanıyor. Bu akımın artmasında, geçen yılki ‘Jungle Book’un başarısı en büyük etken. Aralarından en merak edileni kuşkusuz ‘Aslan Kral’. 2019’da gösterime girecek filmden tadımlık kareler yansıtılıyor ekrana. Tam da fonda ‘Circle of Life’ın yükseldiği, bebek Simba’nın havaya kaldırıldığı o sahne... Tüyler diken, gözyaşları sel... Yanımda ağlamaktan Willy Wonka makyajı akmış, 40’ını devirmiş bir hayran açıklama ihtiyacı hissediyor: “Bu film olmasaydı ne yapardım, bilmiyorum. Ne zaman korksam, üzülsem ‘hakuna matata’ diye mırıldanmam yetti, biliyor musun?”



Hayranlar cephesinde bir de kostüm yarışması heyecanı var.

Alaaddin’in Cini’ni Will Smith canlandıracak

Başkan Bob Ibar, “Tim Burton olmasaydı aklımızın ucundan geçmezdi” diyor, meşhur çizgi karakter Dumbo’nun animasyon filmle dönmesine dair. Michael Keaton, Colin Farrell ve Danny DeVito’lu filmin şimdilik sadece gösterim tarihi açıklandı: 29 Mart 2019. Bir başka ‘geri dönüş’ hikâyesi olan ‘Alaaddin’e dair sadece kısa bir Will Smith ses kaydı paylaşıldı. Filmi Guy Ritchie çekecek: ‘Cin’ karakteriniyse Will Smith’in canlandıracak olması merak ibresini yükseltiyor. Gösterim tarihi şimdilik 2019.



Disney, Amerika’nın ‘yumuşak gücü’. Uzmanlar, insanları etkileme konusunda politikadan daha etkili olabildiğini söylüyor.

‘Son Jedi’a dair birkaç ipucu daha...

‘Luke Skywalker’ı canlandıran Mark Hamill, dört gün boyunca birkaç panelde yer aldı, “George (Lucas) duymasın!” diyerek ‘The Last Jedi’dan bahsetti bol bol: “İlk kez bir ‘Star Wars’ filminde bu kadar çok beklenmedik element var. Son filmi izledikten sonra yaptığınız tüm akıl yürütmelerini unutun bence.” Ve ‘Prenses’ Carrie Fisher. İlk kez D23’te gösterilen bir kamera arkası röportajında söylediği, “Bence başarının sırrı ortada gerçekten de bir ‘aile’ olması. Bu galaksiyi bu kadar güçlü ve bir arada tutan sır bu” cümlesi, yokluğunun ardından daha da anlam kazanacak gibi.



Mark Hamill, serinin yeni filminden ayrıntılar paylaştı.

Müslüman ve kadın: ‘Miss Marvel’ın yükselişi

Marvel karakterlerinin Disney dünyasındaki yeri her geçen gün artıyor. Bu cepheden iki sürpriz iş gelecek. İlki; çizgi roman dünyasının ilk, hem Müslüman hem kadın kahramanı ‘Miss Marvel’. İkincisiyse; ‘Marvel Rising’ işi. Bu projede de amaç; yeni jenerasyona ‘süper kahraman olman için süper güçlerin olması gerekmiyor’ mesajını aşılamak.

Disney efsanesi seçilen Oprah Winfrey: Kendin kalabilmekten başka seçeneğin olmamalı

Efsanelere ödüllerinin verildiği festivalin ‘Dısney Legens’ adlı ödül töreni ayağında, sahnede ilk isim Oprah Winfery.

Sanki, tam arkasında, onu gölge gibi takip eden, tepeden inme bir filtre, yürüdüğü yeri/baktığı yüzü kutsal bir ışıkla aydınlatıyor sanki. Kendin olmaktan ve hem çocuk kalabilmekten bahsediyor sahnede: “Ancak gerçekten kendin kalabilirsen ve kendin gibi olmana izin veren insanlarla, kurumlarla çalışabilirsen mutlu olabilirsin. Başka seçeneğin olmamalı.”

Stüdyonun görünmez koridorları

Orijinal stüdyo, ilk günkü masalsı havasını sanki hâlâ koruyor. Apple’ın 2017’sinde değil, Walt Disney’in 60’lı yıllarındasınız sanki. Çizerleri herkesten üstün görmüş, kampüsün en havalı binası hâlâ orijinal adıyla, ‘mürekkep binası’ olarak duruyor, çizerlerin özgürce üretmesine alan açıyor. Çizimler bir binadan diğerine götürülürken yıpranmasın, ıslanmasın diye binalar yer altından, tünellerle birbirine bağlanmış. Aynı tünel mantığı Disneyland’da da hakim.

Walt Disney International Başkanı Andy Bird: Yerel tüketim fırlamış durumda

Walt Disney’in önde gelen isimlerinden biri. Kartvizit, pozisyon, maaş, güç… Oysa onun övündüğü tek bir konu var: İsminin, ‘Oyuncak Hikâyesi’nde kullanılmış olması. Dünyanın dört bir yanındaki tüm Disney ofisleri ona bağlı. Her şeyin bir ‘fare’yle başladığını, ilk uzun metraj animasyon filmi ‘Uyuyan Güzel’ sayesinde hatırlatıyor: “Walt Disney’den önce kimse daha önce uzun metraj bir animasyon filmi çekilebileceğini düşünmemiş. Ekrana yansıyan her saniye için elle 24 kare/sahne/sayfa çizilmesi gerekiyordu. Deli işi.” O delilik halini şimdi o devam ettiriyor. Brezilyalı, İngiliz, Fransız, hatta belki Türk… ‘Fare’yi kılıktan kılığa sokmak değil’, oralı Disney’ler yaratmak asıl büyük planı: “Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın her yerinde yerel tüketim fırlamış durumda. Bu yüzden Fransızlaştırmak ya da daha ‘İngiliz göstermek’ her zamankinden daha da önemli”. Evet, gerektiği takdirde Türk versiyonuna bir bıyık çizmek için kalemi elinde hazır, heyecanla bekliyor.