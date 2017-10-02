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    İçine koyduğu servetini mağazada değiştirdiği çaydanlığa koyunca...

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    02.10.2017 - 09:13 | Son Güncelleme:

    Fransa’dan annesinin evine ziyarete gelen genç bir kadın yaklaşık 20 bin Euro para 2 kilo altın ve 11 tane burma bileziği saklamak için yeni aldığı çaydanlığın içerisine koydu. Fransa’ya dönerken söz konusu çaydanlığı değiştiren kadın altınlarını ve paralarını çaydanlığın içerisinde unuttu. Günlerce kaybolan altın ve paraları arayan anne kız, genç kadının tekrar Türkiye’ye dönmesiyle soluğu mağazada aldı. Olayı mağaza yetkilerine anlatan kadınlar yaklaşık iki hafta boyunca vitrinde satılmayı bekleyen çaydanlığın içinde yatan küçük servetlerini kavuştu.

    Fransa’da yaşayan bir kadın Sultangazi Arnavutköy’de yaşayan annesini ziyarete geldi. Anne kız Fransa’ya götürmek üzere alışveriş yaptıkları sırada Arnavutköy’de bir mutfak eşyası mağazasından çaydanlık satın aldı. Ancak genç kadın Fransa’ya dönerken apar topar aldığı çaydanlığı değiştirdi. Fransa’ya gittiğinde büyük bir şok yaşadı. Çünkü altınları ve paralarını bulamıyordu. Türkiye’deki anne evde aramadık yer bırakmadı ancak altınlar ve paraların izine rastlamadı.

    Yaklaşık iki hafta sonra tekrar Türkiye’ye dönen genç kız altınlar ve paraların değişim yaptığı çaydanlığın içerisinde olduğunu hatırladı. Anne kız soluğu çaydanlığı satın altıkları mağazada aldı. Durumu mağaza yetkililerine anlattılar. Mağaza çalışanı 21 yaşındaki Gizem Nur Toy, yaklaşık iki haftadır vitrinde satılmayı bekleyen çaydanlığın içine baktı. İçinde küçük bir servet yatan çaydanlığın o ana kadar satılmamış olması ve çalışanların da durumu fark etmemesi büyük şaşkınlık yarattı. Anne kız çalışanlara teşekkür ederken çaydanlığın içerisinden çıkan poşette yaklaşık 2 kilo çeyrek altın, 20 bin Euro para ve 11 tane burma bilezik olduğunu söyledi.

    ÇOK ŞAŞIRDIK

    Hürriyet’e konuşan mağaza çalışanı Gizem Nur Toy, “Müşterimiz aldığı ürünü değiştirmek için geldi. Biz de değişimini yaptık çaydanlığı da vitrine koyduk. İçine de hiç bakmak aklımıza gelmedi. Yaklaşık 15 gün sonra dükkanımıza geri gelerek durumu anlattılar. Çaydanlığın satılıp satılmadığını sordular. Bizde satılmadığını söyledik. Birlikte çaydanlığın içine baktık ve eşyaları içerisindeydi. Çok şaşırdık görünce onlar da sevindiler. Sonra eşyalarını müşterimize teslim ettik.” dedi.

    Etiketler: çaydanlık , Arnavutköy , Altın , EURO
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