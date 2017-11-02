Akılalmaz olay... 60 bin lirayı ciple beraber ateşe verdi

Olay, 4 ay önce İlkadım İlçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte bir süre alkol alan Fatih P. ayrıldığı eşi 34 yaşındaki F.Ç.’nin oturduğu mahalleye gitti. Otomobilden inen şüpheli yanında getirdiği benzini park halindeki F.Ç.’nin cipine döktükten sonra ateşe verip kaçtı. Kısa sürede alev topuna dönen cipin baraj kısmında bir çantada bırakılan 60 bin lira para da yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kundaklanan arabaya köpük sıkarak söndürdü. Şikayet ardından soruşturma polis şüpheli eski eşi dün yakalayıp gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih P. hakkında ’kundaklama’ suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.