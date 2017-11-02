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    Akılalmaz olay... 60 bin lirayı ciple beraber ateşe verdi

    Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)
    02.11.2017 - 15:39 | Son Güncelleme:

    SAMSUN’da ayrıldığı eşinin park halindeki cipine benzin dökerek kundakladığı öne sürülen 36 yaşındaki Fatih P., polis tarafından gözaltına alındı. Otomobilin bagajında çantada bırakılan 60 bin lira paranın da yandığı kaydedildi.

    Olay, 4 ay önce İlkadım İlçesi  Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşı ile birlikte bir süre alkol alan Fatih P. ayrıldığı eşi 34 yaşındaki F.Ç.’nin oturduğu mahalleye gitti. Otomobilden inen şüpheli yanında getirdiği benzini park halindeki F.Ç.’nin cipine döktükten sonra ateşe verip kaçtı. Kısa sürede alev topuna dönen cipin baraj kısmında bir çantada bırakılan 60 bin lira para da yandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kundaklanan arabaya köpük sıkarak söndürdü. Şikayet ardından soruşturma polis şüpheli eski eşi dün yakalayıp gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih P. hakkında ’kundaklama’ suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Akılalmaz olay... 60 bin lirayı ciple beraber ateşe verdi

     

    Etiketler: yakılan cip , Samsun , cip
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