Nasıl düştü aklınıza kuşlar?

Sanırım kendimden kuşlar uçurmak istedim. Kendimde kuşlar bulup onları okuyanlara doğru uçurmak... Ne zamandır çocuklar nasıl yaşıyor, buna bakıyorum. Sabahları kalkınca resim yapıyorlar. Daha rüyayla gerçek arasındaki gün çizgisi çizilmeden önce resim çiziyorlar. Büyüyünce ne oluyor da sabahları renkli şeyler yapmaktan vazgeçiyoruz? Bunlar da benim sabahları kalkar kalkmaz, daha kimsenin uyanmadığı saatlerde hayalimde çizdiğim kuşlar.

Bu kitabı hem büyüklerin hem de çocukların okuduğunu hayal etmişsiniz yazarken. Bildiğim kadarıyla daha önce çocuklara hitap etmemiştiniz...

Çocuklarla büyüklerin birlikte bir şey yaptıklarını, o ılıklığı hayal ettim yazarken. O tamamlanma hissini... Anne ya da babayla yaşanan sonsuz güvenlik halini. Sonra hiçbir zaman bulamadığımız o an... ‘Olmayan Kuşlar Ansiklopedisi’ katmanlar halinde bir kitap. Birinci katmanında tuhaf kuşlar var. Ama ikinci katmanında, büyüdükçe anlaşılacak hikâyeler... Annenizle ya da babanızla beraber okuduğunuz bir kitabı sonra elinize aldığınızda birçok şey hissedersiniz. Büyüyünce bir daha okuduğunuzda annenizin, babanızın kitabı size okurken aslında ne anladığını düşünürsünüz. Bu kitabın insanın büyüme macerasına böyle eklenmesini istedim. İnce, tatlı ve manidar bir gülümseme olarak...

Sizin kuşlarınızda çokça insani özellik var. ‘İnsan-kuş’ diye yeni bir tür keşfetmişsiniz sanki. Sahiden benzetiyor musunuz bizi kuşlara?

‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’, ‘İç Kitabı’ ve ‘Kıyı Kitabı’nda da çok hayvan vardır. İçimin hayvanları bunlar. Ancak şiirle seslendirilebilecek hayvanlar. Bana sorarsanız, hepimizin içinde hayvanlar var; bazen özgür bıraktığımız, bazen öldürdüğümüz... Özgür bıraktığımızda gerçekten yaşadığımızı hissettiğimiz, öldürdüğümüzde de koşup antidepresanlara sarıldığımız hayvanlar. Kuşlarınızı öldürmeyiniz, sanırım bunu demek istedim.

Hayal ettiğiniz kuşlardan en sevdiğiniz hangisi?

Hepsini seviyorum. Çünkü hepsini yazarken çok güldüm. Bazılarında sesli güldüm hatta. Beni çok mutlu ettiler. Mutlu olmak için yazdım zaten. Umarım sizi de mutlu ederler. Sanırım buna hepimizin ihtiyacı var. İyi ve güzel şeyleri hatırlamaya. Bunları hâlâ hatırlama gücümüz olduğunu hatırlamaya.



OLMAYAN KUŞLAR ANSİKLOPEDİSİ

Ece Temelkuran

Karakarga Yayınları, 2017

136 sayfa, 16 TL.