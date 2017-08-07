Markette fotoğraflı tacize tuhaf savunma

Fark edilince olay yerinden kaçan Ş.B., kısa sürede polis tarafından yakalandı. 2 kadın Ş.B.'den şikayetçi oldu.

Mahkemede ifade veren Ş.B., oaly tarihinde psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirterek, "İçimden bir ses sürekli 'fotoğraf çek' diyordu. Daha sonra bu konuda 3 ay tedavi gördüm. Yaptığımdnan çok pişmanım' dedi.

Mahkeme, Ş.B.'yi özel hayatın gizliliği ihlal suçundan, her iki kadın için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme,verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi. (Habertürk)