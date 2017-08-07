MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Markette fotoğraflı tacize tuhaf savunma

    Markette fotoğraflı tacize tuhaf savunma

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 08:38Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 09:07

    İstanbul'da bir markette alışveriş yapan A.K. isimli kadının eşi, bir kişinin eşi ve bir başka kadın müşteri B.G.'nin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

    Fark edilince olay yerinden kaçan Ş.B., kısa sürede polis tarafından yakalandı. 2 kadın Ş.B.'den şikayetçi oldu. 

    Mahkemede ifade veren Ş.B., oaly tarihinde psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirterek, "İçimden bir ses sürekli 'fotoğraf çek' diyordu. Daha sonra bu konuda 3 ay tedavi gördüm. Yaptığımdnan çok pişmanım' dedi. 

    Mahkeme, Ş.B.'yi özel hayatın gizliliği ihlal suçundan, her iki kadın için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. 

    Mahkeme,verdiği hapis cezasıyla ilgili hükmün açıklamasının geriye bırakılmasına karar verdi. (Habertürk)

    Etiketler: Market , taciz , fotoğraflı taciz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri