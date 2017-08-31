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    İçișleri Bakanlığı sürücüleri Yandex ile uyaracak

    Hürriyet Haber
    31.08.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 11:14

    Bayram tatilinde trafik kazalarını önleyebilmek üzere birçok tedbiri uygulamaya alan İçişleri Bakanlığı, şimdi de Yandex ile navigasyon alanında ișbirliği yaptı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yandex ile ișbirliği yapan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, bayramlarda en çok ölümlü kazaların yașandığı yol güzergahları üzerinde yolculuk yapan sürücülere Yandex Navigasyon uygulaması üzerinden uyarıyor.

    Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarını önleme amacı tașıyan özel mesaj uygulaması Türkiye genelinde kritik 1800 noktada devreye alındı. Uygulamayla, sürücüler en fazla ölümlü kazanın gerçekleștiği yol guzergahında olduğuna dikkat çekilerek uyarılırken, sürücülere "FreneDeğilKuralaGüven" mesajı gönderiliyor.

    Daha öncede aynı yol güzargahları üzerinde bulunan mola noktalarında sürüculeri lokasyon bazlı SMS ile uyaran İçişleri Bakanlığı, kazaları asgari düzeye indirmeyi hedefliyor.

     

     

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    Etiketler: içişleri bakanlığı , YANDEX , navigasyon , Kurban Bayramı
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