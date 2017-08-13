BAZI FİRELERLE KARŞILAŞTIK

“Özellikle son dört yılımız, içeride ve dışarıda tarihimizin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız bir dönem olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Bu süreçte partimize de pek çok tuzak kuruldu. Amaçlarından biri de AK Parti’yi sarsmak, mümkünse parçalamaktı. Tüm bu saldırıları boşa çıkardık. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda, bunların sayısı ve oranı gerçekten çok küçüktür.



PARLAMENTER DEMOKRASİ YOK

Artık parlamenter demokrasi yok. Yüzde 34’le yüzde 49.5’la seçim kazanmak yok. Yüzde 50 artı 1 alacaksın en az. Partiyi sırtlayıp götürmek yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek de millete karşı sorumluluğumuzun gereğidir.



Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken, nerede FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin, anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya’da, Almanya’da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika’ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.



BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN

Ana muhalefetin başındaki zat, ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı halen cezaevinde bulunan milletvekili ile ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. ‘Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım’ diyor içerideki zat. Bütün bunlar FETÖ taktiğidir. Bunda yalan gani. Genel başkanlık koltuğuna da FETÖ kumpası olduğunu herkesin bildiği bir kaset skandalı ile oturtulmadı mı? Bu zatın ve partisinin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Ama mesele ülke, millet meselesi olduğunda hiç kusura bakmasın, sessiz kalmayız, kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Türkiye’yi kuşatma Türkiye’yi işgal operasyonuna nefer yazılan herkes bu ülkenin de milletin de defterinden silinir. Hiçbir siyasi, bireysel çıkar böyle bir ihaneti mazur gösteremez.”



EREN'İN ANNESİNE SÖZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Maçka’da şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’e taziyelerini iletti. AK Parti heyetinin Bülbül’ün evine ziyareti sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep telefonuyla arayarak şehidin annesi Ayşe Bülbül ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Bülbül’e “Eren’imizin inşallah kanını yerde bırakmayacağız. Çok daha farklı bir şekilde inşallah intikamını alacağız” dedi. Anne Bülbül de “İnşallah. Sizden dileğim o” diye konuştu. Kan’ın, “Ayşe Bülbül’ün 13 çocuğunun olduğunu” hatırlatması üzerine Erdoğan, “Ayşe abla sen var ya cenneti zaten kazanmışsın” dedi. Bülbül’ün, “Sen 3 deyince utanırdım” sözleri üzerine Erdoğan, “Ben en az dedim” dedi.