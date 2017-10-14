İçeride de operasyon

Özellikle terör örgütü PKK ve PYD’nin bu süreçte dikkatlerin İdlib’e çevrilmesini fırsat bilerek Türkiye’ye yönelik eylem içerisinde olduğu ve toplantılar yapıldığı saptandı. Bu bilgiler, TSK ve İçişleri Bakanlığı düzeyinde değerlendirildi. Sınır ötesinden Türkiye’ye doğru yönelen grupların takibi ve sınır geçişlerinin önlenmesi için yeni önlemler alındı.



Toplantılarda, bu hareketliliğin bir bölgeyle sınırlı tutulmadığı, Şırnak-Hatay hattındaki tüm sınır bölgelerine yönelik bir hazırlık yapıldığı bilgisi paylaşıldı.



Hükümet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Türkiye sınıra ilişkin yeni bir güvenlik konsepti üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda Şırnak’tan Hatay’a kadar uzanan illerdeki valilerin de katılımıyla, Türkiye sınırları içerisindeki güvenlik önlemlerini gözden geçirmek için toplantı yapıldı. Sınırötesi operasyondan bağımsız olarak, özellikle belli noktalar ve sınır geçişleri dikkate alınarak yapılan yeni planla sızmaların önlenmesinin sağlanacağı belirtildi. Toplantıda, içerdeki bazı gruplara operasyon düzenleneceği de belirtildi.



Türkiye’de 1200 mensubu olduğu, bunların eylem yapmalarının önlenmeye çalışıldığı dile getirildi. Suriye’deki operasyonlardan sonra terör örgütü DEAŞ üyelerinin Türkiye’ye geçmelerinin önlenmesi için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



26 BÖLGE 6 AY YASAK

Bingöl’de 7 ilçesindeki 26 ayrı bölge 6 ay süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Vatandaşların bu bölgelere girmesi yasaklandı.