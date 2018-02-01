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    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi

    Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)-
    01.02.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçeleri arasında kurulması planlanan kömürlü termik santralin bilgilendirme toplantısında santrale karşı çıkanlar, protestoda bulununca, zaman zaman arbede yaşandı. CHP ve MHP’lilerin de tartıştığı ÇED bilgilendirme toplantısı, olaylar nedeniyle iptal edildi.

    Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri sınırları içerisindeki Pınarça mevkiinde yapılması planlanan kömürlü termik santral için bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen, aralarında şube müdürlerinin de bulunduğu yetkililer, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda ’ÇED halkın katılımı’ adı altında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği toplantıda salon doldu, dışarıda kalanlar oldu. Salonda çoğunluğunu kadınlardan oluşan grup, termik santrale karşı çıkarak protesto etti, sık sık "Termik santral istemiyoruz" sloganları attı. Salonda gerginlik ve zaman zaman da arbede yaşandı.

    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi

    Bu sırada dışarıda kalanlar da termik santrali protesto etmek için salona girmek istedi. Grup ile geniş güvenlik önlemi alan polis arasında tartışma çıktı, arbede yaşandı. Dışarıda, aralarında Greenpeace üyelerinin de bulunduğu grup, üzerlerine siyah elbiseler giyip, gaz maskeleri takarak yere yatıp, protestoda bulundu. Protestocular, ’Termik santral ölüm demektir. Ölümün ÇED’i olmaz. Diren Trakya, Diren Kuzey Ormanları’, ’Kömür için ormana kıyma’, ’Kömür tozu tüm Trakya’ya yayılacak’, ’Kanser hastaları çoğalacak’ ’Olmazbeya’ yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi

    TOPLANTI YAPILAMADI

    Gerginlik üzerine bakanlık yetkilileri toplantıyı gerçekleştiremedi. Toplantının yapılamadığına dair tutanağa,"Halkın katılım toplantısı için saat 10.30’da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonuna gelinmiştir. Halkın katılım toplantısı açılışı yapılmıştır. Halk bilgi almak istemeyerek eylem yapmıştır. Toplantı kapatılmıştır" yazıldı.

    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi

    CHP VE MHP’LİLER TARTIŞTI

    Tutanağın tutulması sırasında bazı CHP ve TEMA üyeleri, tutanakta, ’Toplantı kapatılmıştır’ yerine ’Toplantı yapılamamıştır’ ifadesinin yer almasını istedi. Bu sırada orada bulunan MHP ve Ülkü Ocakları üyeleri de CHP’lilere, ’Niye karışıyorsunuz’ diye tepki gösterince gerginlik yine yaşandı. Gerginlik polisin araya girmesiyle sonlandı. Tutanağın imzalanmasının ardından bakanlık yetkilileri salondan ayrıldı. Salonu boşaltan vatandaşlar da ayrı bir tutanak hazırlayarak imzaladı.

    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi
    Toplantının iptal edilmesinin ardından konuşan Çerkezköy Belediye Başkanı CHP’li Vahap Akay, "ÇED bilgilendirme toplantısı yapılmak istendi. Katılım yoğun oldu. Kapılar kapatıldı ve içeride tepki oluştu. Bu tepkiyle beraber vatandaşlar ciddi noktada termik santralin yapılmaması konusunda bir tepki ortaya koyunca, toplantı gerçekleştirilemedi. Toplantı da iptal oldu. Vatandaşlar doğal olarak tepkilerini ortaya koydular. İçeride ve dışarıda da böyle oldu. Ciddi çoğunluğu burada yaşayanlar toplantıda yer aldı. Oradaki vatandaşımız, toprağına ve suyuna sahip çıkmak istediler" dedi.

    İçeri de dışarı da karıştı, toplantı iptal edildi

    Greenpeace avukatlarından Deniz Bayram ise, "Bu termik santral bölgede toprağa, suya, insana zarar verecek. Biz de bugün sivil toplum örgütü temsilcileri ile birlikte buradaki toplantıya takip ettik. Toplantıda vatandaşlarımızı gereken ilgiyi göstererek, toplantının yapılmaması için tepkisini ortaya koydu. Bu konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

    Etiketler: çed toplantısı , Kömürlü termik santral , Greenpeace , çerkezköy , son dakika
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