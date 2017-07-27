'İçerdekiler' filminin çekimleri tamamlandı

Türk edebiyatının yazar ve şairlerinden Melih Cevdet Anday’ın 1965 yılında kaleme aldığı 2 perdeden oluşan ‘İçerdekiler' oyununun beyaz perdeye uyarlandığı filmin hazırlıkları yönetmen Hüseyin Karabey tarafından 7 yılda tamamlanırken, çekimleri ise Beykoz Kundura Fabrikası’nda büyük bir titizlikle hazırlanan mekanlarda gerçekleşti.





Hem Oynadılar Hem Yapımcısı Oldular

Yapımını filmin oyuncuları Gizem Soysaldı, Caner Cindoruk ve filmin yönetmeni Hüseyin Karabey üstlendiği ‘İçerdekiler’in ön hazırlıkları ile birlikte toplam 7 haftada tamamlandı. Filmde darbe döneminde mevcut iktidarın söylemine karşı bir bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir öğretmeni canlandırırken, Settar Tanrıöğen ise sorgularıyla ünlü Siyasi Şube Komiserini, Gizem Soysaldı ise bir anda hiç beklemediği bir durumla karşılaşan Baldız karakterine hayat veriyor.





Filmin konusu

Bir öğretmen, darbe döneminde mevcut iktidarın söylemine karşı bir bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınır ve tutuklama kararı olmaksızın siyasi şube başkomiseri tarafından 185 gün boyunca baskı altında sorgulanır. Eşiyle görüşme şansını yakaladığında, karşısına çıkan baldızı olunca, psikolojik boyuta geçilir. İzleyici, kimin hangi durumda haklı ya da haksız olabileceğini sorgulamaya başlar.