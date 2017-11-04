ICBC'den yeni TL planı

ICBC Türkiye Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Xu Keen önümüzdeki hafta yeni fiyat verme sistemini uygulamaya alacaklarını açıkladı.

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Türkiye-Çin Ekonomik Forumu’nda konuşan Keen, “Çin-Türkiye dış ticaret hacmi giderek artıyor. 2012 yılında imzalanan 2 ülke para birimi takas anlaşması ikili ticarete önemli bir ivme kazandırdı. Önümüzdeki hafta yen ve lira ile aynı anda fiyat verme sistemimizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bir Kuşak, Bir Yol: Çin'den Türkiye'ye Yeni İpek Yolu” başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, Okan Üniversitesi Konfüçyus Enstitüsü ve İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile 3 Kasım 2017 Cuma günü üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi.

BusinessHT'nin haberine göre Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Qian Bo’nun da konuşma yaptığı Forum’da ülkemize yatırım yapan Çin menşeli şirketlerin yöneticileri ve Çin’de yatırım yapan, Çin ile ticari ve ekonomik ilişkiler kuran yerli firma yöneticileri bir araya geldi.

VİZE OLAYI YUMUŞATILSIN

Çin’de Türk Ticaret Merkezi açılacağını anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu Üyesi Bülent Aymen, Türkiye’nin 2016 yılı sonu itibarıyla 28 milyar dolarlık ihracat hacminin olduğunu, ancak Çin’le sadece 2,3 milyar dolar ihracat yaptığımızı söyledi.

Aymen Çin konusunda Türkiye’nin klasik ihracat yapısından çıkmasının gerektiğini vurgularken “Mermer, maden ve çok az kimyevi madde ihracatımız var. Farklı yöne kaymamız lazım. Çünkü Çin madene yatırım yaptı. Kuru meyve, içecekler ve kimyevi madde sektörleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz şu anda” dedi. Aymen Başkonsolos Qian Bo’ya “Siz aracı olun, vize olayı yumuşatılsın. Bu durum bizi çok üzüyor” diye konuştu.

Huawei Orta Doğu Bölgesi Başkan Yardımcısı Xu XiaoBo şse Türkiye’deki iyi ekonomik ortamın ve devlet destekleri sayesinde iyi bir dönemden geçtiklerini ifade etti: “Son 5 yılda Türkiye’de 50 milyon doları aşkın vergi ödedik. 1300 kişi yerli çalışana sahibiz. 660’tan fazla yerli şirketle işbirliği içindeyiz. Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”