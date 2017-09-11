ICANN internet adresleme sisteminin anahtarlarını değiştiriyor

ICANN Baş Teknoloji Görevlisi David Conrad şöyle konuştu: “İnternet Servis Sağlayıcılarının ve dünyanın dört bir yanındaki şebeke operatörlerinin bu değişime hazır olduklarını kesinleştirmeleri büyük önem taşıyor çünkü yapılacak bir hata, kullanıcıların alan adlarını bulamamasına ve dolayısıyla İnternetteki herhangi bir siteye erişememesine neden olabilir.” Conrad, “Şebeke operatörleri güncel yazılımlara sahip olduklarından, DNSSEC’yi etkinleştirdiklerinden ve sistemlerinin otomatik olarak anahtarlarını güncellediğinden ya da yeni anahtarı elle güncellemek için 11 Ekim 2017 1600 UTC’ye kadar gerekli işlemleri yaptıklarından emin olmalılar,” diye ekledi.

Anahtarların değiştirilmesi ya da “yenilenmesi” küresel DNS’yi güvende tutmak için önemli bir adım. İhtiyaç duyulması halinde, parola değiştirmeyi destekleyebilen önemli güvenlik altyapısını sağlayan yaygın olarak kabul görmüş operasyonel uygulamalarla oldukça uyumlu.

“Ağ operatörlerinin 11 Ekim öncesinde anahtar yenilemesine hazır olduklarından emin olabilmesi için bir test platformu başlattık,” diye devam etti Conrad. Bu test platformuna şu adresten erişilebilir:https://go.icann.org/KSKtest İnternet kullanıcılarının anahtar değişimine hazır olduklarından emin olması için ISP ya da ağ operatörlerine bağlanmaları gerekmektedir.

ICANN, dünya genelinde anahtar yenilemesinden etkilenebilecek olanların yaklaşan değişimin farkında olduklarından emin olmak için Bölgesel İnternet Tescil Merkezleri, Ağ İşlem Grupları ve alan adı tescil merkezleri ve memurları gibi teknik ortaklar ve ayrıca İnternet Topluluğu ve İnternet ticaret dernekleri gibi İnternet ekosistemindeki diğer kişilerle birlikte çalışmaktadır.

ICANN Yönetim Kurulu Başkanı Göran Marby ICANN Devlet Danışma Komitesi’ndeki düzenleyiciler ve katılımcılar da dahil olmak üzere 170’ten fazla devlet görevlisine ülkelerindeki ağ operatörlerinin anahtar değişimine hazır olduklarından emin olmalarını isteyen yazışmalar gönderdi.