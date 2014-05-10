İç katması - Kilis içi

Yumuşaması için 15 dakika kadar bekletin. Salçaları, tuz ve kırmızı biberi ilave edip iyice yoğurun. Ekşiyi katıp tekrar yoğurun. Ilık suyu da ekleyip hafif sulu kıvama (koyu çorba kıvamı) getirin.

Zeytinyağı ve incecik doğradığınız soğanları bir tavaya koyup orta ısılı ateşte, 7-8 dakika kavurun. Soğanlar iyice yumuşayınca ocaktan alıp bulgurlu karışıma ilave edin. Karıştırıp yanında lahana, asma ya da marul yapraklarıyla servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı ince bulgur

* 1,5 su bardağı ılık su

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 1 yemek kaşığı biber salçası

* 2 çay kaşığı tuz, kırmızı biber

* 2 çay bardağı zeytinyağı

* 4 yemek kaşığı koruk suyu

(büyük bir limonun suyunu ya da nar ekşisi de kullanabilirsiniz)