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İç giyim fuarı 8 Şubat'ta kapılarını açıyor

Hürriyet Haber
02.02.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

Bu yıl LINEXPO olarak üçüncüsü yapılacak olan iç giyim fuarı 8-10 Şubat arasında İFM ( İstanbul Fuar Merkezi) ‘de gerçekleşecek.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçisi olan LINEXPO Fuarı'nın bu yılki, açılışı 8 Şubat sabah 11:00 da ünlü manken Deniz Akkaya sunuculuğunda başlayacak. İş dünyasının ünlü isimleri de fuar açılışına katılacak. Geçen yıl 6 milyar dolar ihracat ile kapatan iç giyim sektörü bu yıl 7 milyar dolar ciro yaparak kapatmak hedefinde.

14 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Başkanı Osman Alyüz, bu yılki LİNEXPO fuarı için şunları söyledi: ’’ Bu yıl gerçekleşecek olan İç Giyim fuarımız için geçtiğimiz yıldan bu yana oldukça yoğun bir çalışma, içine girdik. Son yıllarda her yıl artan ihracat ivmesine sahip bir sektör haline geldik. Amacımız bunu her yıl katlayarak devam ettirmektir. İç giyim derneği olarak yurt dışına gönderdiğimiz ekiplerimiz şimdiye kadar, 50 civarında ülkeye LİNEXPO fuarımızın tanıtımını yaptılar. Bu yılki fuarımızda 7 bin civarında yabancı 7 bin kadar da yerli ziyaretçi bekliyoruz. Fuara katılan firmalarımız için her yıl olduğu gibi kura sistemi İle yer tayini yapmak zorunda kaldık. Fazla talep olduğu için açık attırma ve kura sistemini tercih etmek zorunda kalıyoruz" dedi.

 

 

 

Etiketler: LINEXPO Fuarı , TİGSAD , Osman Alyüz
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