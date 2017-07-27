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O işletmelere kötü haber: Belediye mühürledi

Salim UZUN
27 Temmuz 2017 - 10:38Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 10:44

Antalya Kalekapısı’nda hanutçuluk ve çığırtkanlık için özel personel çalıştıran işletmelere 3 gün süreyle kapatma cezası verildi. Zabıta, ceza alan işletmeleri mühürledi.

HANUTÇUYA MÜHÜR ŞOKU!

ANTALYA Muratpaşa İlçesi Kalekapısı bölgesinde hanutçuluk ve çığırtkanlık yaparak yerli ve yabancı turistleri rahatsız edenlere ceza yağdı. Antalya Valiliği,O işletmelere kötü haber: Belediye mühürledi
Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi ekiplerinin katıldığı denetimlerde 3 işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası verilerek mühürlendi.

‘DENETİMİ DESTEKLİYORUZ’

Kapatılan işletmelerle ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) çok sayıda şikâyet ulaştığı belirtilirken, Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Kilit, “Kalekapısı bu kentin kalbi. Burada yaşanan her türlü olumsuzluk tüm şehre mal ediliyor. O yüzden bu tür denetimleri destekliyoruz” dedi.

‘ESNAF ZARAR GÖRMESİN’

Bölgedeki hanutçuluk ve çığırtkanlıkla ilgili sorunun bir türlü çözülemediğini kaydeden Kilit, “Maalesef bazı işletmeler tüm uyarılara rağmen kurallara uymamakta diretiyor. Durum böyle olunca ilgili kurumlar bir takım yaptırımlar uygulamak zorunda kalıyor. Tabi ki esnafımızın zarar görmesini istemeyiz ancak sorunun çözümü için kurulların uygulanması gerekiyor” diye konuştu.

‘HANUT İÇİN ÖZEL PERSONEL’

Son aylarda özellikle hanutçuluk sorunun ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden Kalekapısı esnafı N.M., şöyle dedi: “Kapatılan işletmeler özel olarak personel istihdam edip hanutçuluk yaptırıyordu. İşletmenin kapısının önünde bekleyen personel vatandaşı kolundan tutup işletmenin içine çekiyor. Kapatma cezası sonrası belki bu uygulamaya son verirler.”

‘ÇALIŞMALAR SÜRECEK’

Denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini kaydeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Muharrem Kavurkacı, “Antalya Valiliği’nin başkanlığında yürütülen denetim çalışmalarında yönetmeliklere aykırı hareket eden işletmeler hakkında gereken işlemler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyet devam edecek” dedi.

Etiketler: mühürlendi , Esnaf , denetim
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