İç bakla çorbası

İç baklayı bir gece önceden bol soğuk suyla ıslatın. Ertesi gün bol suyla yıkayıp süzün. Sıvıyağı ve yemeklik incecik doğradığınız soğanı orta boy bir tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Salçayı katıp bir dakika daha kavurun.

Diğer taraftan, unu bir su bardağı suyla birlikte bir kâseye koyun. Bir tel çırpıcı yardımıyla ezerek karıştırın. Bu unlu karışımı sürekli karıştırarak tencereye ilave edin. Yaklaşık 2 dakika daha karıştırıp ılık suyu azar azar tencereye ekleyin.

Yıkayıp süzdüğünüz baklayı, tuz ve karabiberi aktarın. Sık sık karıştırarak bakla taneleri yumuşayıncaya kadar pişirin.

İncecik kıyılmış maydanozu ve dövülmüş sarmısakları katıp ocaktan alın.

İsterseniz çorbayı el blender’ı yardımıyla çekip püre haline getirin. Sıcak sıcak servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

* 2 su bardağı kuru iç bakla

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 4 yemek kaşığı sıvıyağ

* 1 yemek kaşığı domates salçası

* 2 yemek kaşığı un

* 1 su bardağı soğuk su

* 2-3 diş sarmısak

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 7 su bardağı ılık su

* 1 demet maydanoz