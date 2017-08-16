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IBS Sigorta, Göztepe’nin forma sırt sponsoru

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 10:29Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:29

Türkiye Süper Ligi 2017-18 İlhan Cavcav Futbol Sezonu’nda mücadele edecek Göztepe, sezon sonuna kadar “IBS Sigorta” logosu mücadele edecek.

İzmir’in sembol takımlarından biri olan Göztepe ile IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre 14 yıl aradan sonra Süper Lig’de 2017/18 İlhan Cavcav Futbol Sezonu’nda mücadele edecek İzmir’in sarı kırmızılı takımı, sezon sonuna kadar tüm resmi lig, Türkiye Kupası ve özel müsabakalarına sırt bölümünde ‘IBS Sigorta’ logosu bulunan formasıyla çıkacak.

Konuya ilişkin Göztepe Spor Kulübü’nde düzenlenen imza törenine IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Süha Güçsav, IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi ve Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil katıldı.

Törende konuşan IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Süha Güçsav, Göztepe Spor Kulünü’nün futbolda son yıllarda çok ciddi bir başarı gösterdiğini belirterek, “Göztepemerdivenleri çok hızlı tırmandı. 20’nci yılını kutladığımız IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin performansı ile çok uyumlu.Bu yüzden işbirliği için kendimize Göztepe’yi seçtik” diye konuştu.

Etiketler: Süha Güçsav , İlhan Cavcav , Sponsor
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