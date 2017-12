İBS anne bebek ve çocuk fuarına LC Waikiki'nin düzenlediği paneller damga vurdu

FUARDA ÇOCUKLAR EĞLENDİ, ANNE BABALAR DİNLEDİ

Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz, Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ve 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ni hazırlayan Ömür Kurt, “çocukların özgüvenini geliştirmek için neler yapılmalı”, “sağlıklı ek besinler nasıl hazırlanır” konularında anne ve anne adaylarıyla LC Waikiki ev sahipliğinde İBS Fuarı’nda bir araya geldi. Gazeteci Ayşe Arman, LC Waikiki Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Deniz Aktürk Erdem ile yaptığı söyleşide bebek ve çocuk giyiminde son trendleri konuştu.

15-17 Aralık tarihleri arasında 6’ncısı düzenlenen İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda, LC Waikiki standında gerçekleşen T-shirt boyama, rüzgar gülü ve kukla yapım atölyelerinde çocuklar eğlenip öğrenirken, LC Waikiki tasarım ekibi, anne ve anne adaylarıyla bir araya gelerek, onları yakından dinleme fırsatı yakaladı.

LC Waikiki ev sahipliğinde fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde, Klinik Psikolog Yrd. Doç. Dr. Başak Demiriz, Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ve 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi’ni hazırlayan Hürriyet Gazetesi aile ve çocuk yazarı Ömür Kurt, “çocukların özgüvenini geliştirmek için neler yapılmalı”, “sağlıklı ek besinler nasıl hazırlanır” konularında anne ve anne adaylarıyla LC Waikiki standında bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Söyleşiden sonra Ömür Kurt, LC Waikiki standında 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi kitabını stant ziyaretçilerine özel imzalayarak hediye etti. LC Waikiki Kurumsal Akademi Direktörü Gülperi Tandar ve LC Waikiki Malzeme Kalite Güvence Müdürü Arzu Konyalı “bebek ve çocuk giysilerinde ürün güvenliği” konusunda dikkat edilmesi gereken noktalara değindi ve LC Waikiki’nin uygulamaları ve kalite testleri hakkında katılımcılara bilgi aktardı.

BEBEK VE ÇOCUK GİYİMİNDE SON TRENDLER

Gazeteci Ayşe Arman, LC Waikiki Ürün ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Deniz Aktürk Erdem ile gerçekleştirdiği söyleşide, bebek ve çocuk giyiminde son trendleri konuştu, Deniz Aktürk Erdem’e LCW Sense aplikasyonu ve Türkiye’nin kadın dostu şirketlerinden LC Waikiki hakkında merak ettiklerini sordu.





İBS Fuarı Kurucu Genel Müdürü Seçil Fida, LCW Sense aplikasyonuyla görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran LC Waikiki’ye verilen “En Duyarlı Marka” plaketini Deniz Aktürk Erdem’e takdim etti. LC Waikiki’nin 2017 yılında hayata geçirdiği, görme engelli bireylerin giysi alışverişini ve alışveriş sonrası günlük hayatlarını kolaylaştıran LCW Sense aplikasyonu ile ilgili olarak soruları yanıtlayan Deniz Aktürk Erdem, “Her gün, her yaş grubundan, toplumun her gelir seviyesinden milyonlarca kişiye hizmet veren LC Waikiki’nin odağında her şeyden önce ‘insan’ yer alıyor. Önceliğimiz toplumun refahı ve mutluluğu. Milyonlara hitap eden bir marka olarak, kulağımızı her kesime açık tutmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu nedenle, giyim ve moda konusundaki uzmanlığımızdan, liderliğimizden aldığımız güçle, her kesimin ihtiyaçlarını anlamaya, destek olmaya çalışıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne en büyük hassasiyetimiz bu. İşte bu duyarlılığımız ve önceliklerimiz doğrultusunda şirket değerlerimize gönülden inanan LC Waikiki Sosyal Sorumluluk Platformu Gönüllüleri olan arkadaşlarımız, Altı Nokta Körler Derneği’nin katkılarıyla büyük emek verip dünyada bir ilk olan LCW Sense projesini hayata geçirdiler. Bir kişi bile olsa görme engelli bir müşterimizin kendi alışverişini yapabilmesi, tercihlerini kendisinin belirleyebilmesi ve hayatını böylece kolaylaştırabilmesi bizim için büyük bir önem taşıyor.” dedi.





“İyi giyinmek herkesin hakkı” inancından hareketle “insanları, tarzları ve bütçelerine uygun giydirerek iyi hissettirmek” misyonu ile 2023 yılında “Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak” vizyonunu hedef olarak benimsediklerini açıklayan Deniz Aktürk Erdem, bugün 38 ülkede 833 mağaza ile Türkiye’nin global arenadaki milli elçisi olan LC Waikiki’nin arkasında dev bir kadın ordusu olduğunu, Türkiye’de en çok kadın çalışana ve kadın yöneticiye sahip şirketin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Tüm ürünlerde güvenliği ve insan sağlığını da ön planda tuttuklarının altını çizen Deniz Aktürk Erdem, her gün 2.000 test gerçekleştirdiklerini açıkladı.





ÖMÜR KURT '200 ADIMDA ÇOCUK YETİŞTİRME REHBERİ'Nİ İMZALADI

Hürriyet Gazetesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi, LC Waikiki standında ziyaretçilerle buluştu. Kitabın editörü Ömür Kurt'un imzaladığı kitaplar LC Waikiki'nin hediyesi olarak fuar boyunca ziyaretçilere armağan edildi.