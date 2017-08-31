İbrahim Yezdi İzmir'de yaşamını kaybetti Tahran'da uğurlandı

İran'ın 1979'daki İslami Devrimi'nden sonra göreve gelen ilk dışişleri bakanı olan fakat daha sonra muhalefete geçiş yapan Humeyni'nin sözcüsü İbrahim Yezdi, 86 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

ABD'nin tıbbi tedavi amaçlı vize vermeyi reddettiği Yezdi'nin, ameliyat olduğu İzmir'de yaşamını yitirdiği açıklandı. Yezdi'nin bir süredir prostat kanseri tedavisi gördüğü, ölümünün ise yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin eski arkadaşı olan Yezdi, devrimin ardından göreve getirilen ilk dışişleri bakanıydı.

'ELÇİLİK BASKINI'NDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

Yezdi, Amerikalı diplomatların Tahran'da rehin alınmasını protesto amacıyla Kasım 1979'da istifa etmişti. ​4 Kasım 1979'da, ABD karşıtı bir grup üniversite öğrencisi Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni basarak çalışanları 444 boyunca rehin tutmuştu.

İran'ın etkin muhalif liderlerinden Yezdi, 1995 yılından beri İran Özgürlük Hareketi liderliğini yürütüyordu. İranlı muhalif lider, Ahmedinejad'ın 2009'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından birkaç kez tutuklanmıştı.

Öte yandan reformculara yakınlığıyla bilinen Yezdi ve partisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 2013 yılındaki adaylığını desteklemişti.

Yezdi Tahran'da böyle toprağa verildi.