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    İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması

    hurriyet.com.tr
    01.11.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin bir çok konuda açıklamalarda bulundu. PYD'nin Astana sürecine dahil edilmesiyle ilgili konuşan Kalın, 'Rusya'ya tepkimizi ilettik, bu asla mümkün değildir. Bu sorun büyük oranda çözüldü' dedi. İstifa eden Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un ailesinin tehdit edildiği iddiasıyla ilgili soruya da yanıt veren Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilerin bu sorusuna yanıt verdiğini ve yarın gazetelerde bu sorunun cevabının olacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudan rahatsızlık duyduğunu ve '‘Böyle bir şey var ise müstafi belediye başkanımız hangi merciye ne şekilde başvurması gerektiğini bilir ve başvurması gerekir' dediğini aktardı.

    Soru: Kuzey Irak Bölgesi ‘dondurma’ kararı aldığını söyledi. Eğer iptal etmezse Türkiye ne tür adımlar atacak? Neçirvan  Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir randevu talep ettiği ve Erdoğan’ın bunu kabul etmediği yönünde haberler çıktı. Doğruluk payı var mı? İbadi ile Erdoğan görüştü, orada PKK’ya yönelik ortak işbirliği çıktı. Irak ordusuyla birlikte ortak operasyon olabilir mi? 

    Erbil yönetiminden herkesin beklentisi var. Bu referandumu yokmuş hükmünde, bir çerçeveye oturtmaları ve yollarına devam etmeleri. Kendi kamuoylarına nasıl izah ederler bu onların meselesi. Bu referanduma giderseniz, elde ettiğiniz bir çok kazanımı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız uyarımız oldu. Nitekim de böyle oldu.

    Irak Kürtleriyle hep çok yakın işbirliği içerisinde oldu. Biz aynı coğrafyanın insanlarıyız, onlarla aynı geleceği paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla orada Irak Kürtlerine dönük bir sıkıntı gelmesini arzu etmeyiz. Habur’daki geçişleri bu yüzden kabul ettik. 

    Barzani’nin randevu talebine gelince, geçmişte de sayın Cumhurbaşkanımız Barzani’yi kabul etti. Tabi görev süresinin uzatılmamasıyla yeni bir tablo ortaya çıkıyor. Sayın cumhurbaşkanımızın takdirindedir, bu görüşmeler yapabilir. Ama öncelikle orada Erbil hükümetinin bir takım adımlar atması gerekiyor. dünden beri devam eden süreç memnuniyet verici. Uygun zaman ve zeminde bunlar gündeme alınabilir.

    Erdoğan, Barzaniye bir süredir randevu vermiyor'Erdoğan, Barzani'ye bir süredir randevu vermiyor'

    Üçüncü sorunuzla ilgili, cumhurbaşkanımız ile İbadi görüşmesinde kendilerine açık şekilde ilettiler. Irak’ın DEAŞ’tan tamamen temizlenmesi memnuniyet vericidir, bizim beklentimiz PKK’nın da tamamen Irak topraklarından temizlenmesi. PKK’ya karşı kararlı mücadele yürütülmesi konusunda biz taleplerimizi ilettik. Irak yönetiminin buna olumlu baktıklarını biliyorum. Bu konuda yakın çalışma, gerek Bağdat, gerek Erbil, gerek Süleymani’ye ile. Yakın çalışmaya devam edeceğiz.

    İbrahim Kalından son dakika açıklaması

    Soru: Rusya’nın Astana sürecine PYD’yi dahil etmesine Ankara’nın bakış açısı nedir?

    Bunun için bir emri vaki bir şeyin olduğunu dün ilettiler, biz de tepkimizi ilettik. Bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Suriye konusunda PYD’li ev YPG’li olmayan Kürtlerin oraya Kürt toplumun temsilen davet edilmesinde sorun görmüyoruz. Ama PYD ve YPG’nin herhangi bir toplantıya davet edilmesi kabul edilmesi. Terör örgütüne Astana gibi uluslararası platformda yer verilmesini asla kabul etmeyiz. Bu sorun büyük oranda çözüldü. Bu konuda Rus mevkidaşlarımızla görüşmelerimiz oldu. Bundan sonra da bu tür girişimleri hoş karşılamamızın mümkün olmadığını ifade etmek istiyorum.

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    Soru: Büyükada tahliyeleri… Almanya eski başbakanı Schröder ile cumhurbaşkanının görüşme yapması… Ve sınır kapılarında halen peşmergelerin olduğu söyleniyor.

    O süreç hala devam ediyor. Kapının devir teslim süreci devam ediyor.

    Büyükada tahliyeleri, onu buna bağlamak doğru olmaz. Böyle bir imada, basında böyle haberler çıktı. Ama bunların hiçbirisi bizim teyit ettiğimiz haberler değildir.

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    İbrahim Kalından son dakika açıklaması

    SORU: Balıkesir Belediye Başkanı’nın ailesinin tehdit edildiği iddiası…

    Dün uçakta gazetecilerimiz de bu soruyu cumhurbaşkanımıza sordular. Yarın okuyacaksınız bunu siz de ve kamuoyu da. Böyle bir şeyin olması tabi kabul edilemez, tabi böyle bir şey var ise.

    Sayın Cumhurbaşkanımızın aynen ifadesi ‘Böyle bir şey var ise müstafi belediye başkanımız hangi merciye ne şekilde başvurması gerektiğini bilir ve başvurması gerekir.’ Böyle bir şey söz konusu ise. Bu AK Parti siyasetiyle bağdaştırılması mümkün olmayan bir şeydir. Bunun üzerine de eminim genel merkez gerekli çalışmaları yapmak üzere bunun üzerine gidecektir.

    Bunun söylentisi dahi rahatsız edici bir şeydir. Yani ailesinin tehdit edilmesine kadar işin varılması gibi bir şeyin ortaya çıkması ben de ilk okuduğumda hayretler içerisinde okudum. Ama tabi ki bunun doğrudan muhatabı ben değilim. Ama sayın cumhurbaşkanımızın da bu konuda rahatsızlık duyduğunu ve bunu dün de gazetecilere uçakta ifade ettiğini söyleyebilirim.

    Başkanlık ve AK Partiden ağlayarak istifa ettiBaşkanlık ve AK Parti'den ağlayarak istifa etti

    İbrahim Kalından son dakika açıklaması

    24 SAATTE NE OLDU?

    Etiketler: ibrahim kalın , Recep Tayyip Erdoğan , RUSYA , astana süreci , Ahmet Edip Uğur
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