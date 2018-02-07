İbrahim Kalın: Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil

Vize serbestisi anlaşmasını gerçekleştirmek için öngörülen 72 kriter tarafımızca tamamlanmak suretiyle AB’ye iletildi. Bugün itibariyle yeni bir sürecin başladığını ifade edebiliriz.



Bizim beklentimiz bunun en kısa sürede hayata geçirilmesi. Bu sağlanırsa Türkiye’deki AB algısı da değişecektir. 26 Mart’ta Varna’da Türkiye-AB zirvesi gerçekleşecek. Bu zirveyi de biz çok önemsiyoruz.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Operasyon planlandığı bir şekilde başarıyla devam etmektedir. Kritik noktalar teröristlerden temizlenmiştir. 1000 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK, Genelkurmay Başkanımızın sevk ve idaresinde Cumhurbaşkanımızın gözetiminde büyük bir başarıyla operasyonu yürütüyorlar.



ÖSO’ya yönelik açıklamaları esefle karşılıyoruz. Küçük siyasi hesapların bir kenara konması ve milli çıkarlar için tam bir kenetlenmenin yaşanması gerekir.

Maalesef bazı çevrelerin tamamen küçük siyasi hesaplarla aksi yönde açıklamalar yaptığını, ÖSO’yu terörle ilişkili olarak göstermek istediğini üzülerek görmekteyiz. Teröristlerin yediği darbeler neticesinde çeşitli arayışlara girdiğini görüyoruz. Suriye rejimine çağrı yaptığını gördük.

Zeytin Dalı operasyonunun ekonomiye olmuşuz etki yapacağı söylendi. Harekatın ekonomimize herhangi bir olumsuz etkisi olmamıştır. Bundan soran da olması beklenmemektedir.

Soru: Kılıçdaroğlu'nun 2014'te yerel mahkemenin PYD hakkında verdiği 'terör örgütü' kararı sonrası hükümetin görüşmesiyle ilgili 'teröre yardım ve yataklık yaptılar' eleştirisi

Sayın Kılıçdaroğlu’nun PYD’nin terör örgütü olduğunu söylemesi sevindirici bir şey. Ama halen CHP içinde PYD’ye YPG’ye terör örgütü diyemeyen bir takım seslerin olduğunu görüyoruz. Umarız bu konuda da Sayın Kılıçdaroğlu gerekli adımları atacaktır.

Türkiye şu anda terörle mücadele noktasında kararlı bir operasyon yürütüyor. Bu süreçte terörün her türlüsüne karşı birlik ve beraberlik olmalıyız.

Soru: Suriye rejimiyle önümüzdeki dönemde temas olacak mı?



Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Amacımız Suriye topraklarının terör örgütlerinden bütünüyle temizlenmesi ve siyasi geçişin sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesi.

ABD’DEN GELECEK İKİ KRİTİK İSİM

Sayın Tillerson’ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. McMaster ile benim bir telefon trafiğim var. Benim misafirim olacak ülkemiz ziyaret edecek. Bu ziyaretler önemli. Biz ABD ile güveni yeniden tesis için bir çaba içindeyiz.



Soru: Afrin operasyonunda Kılıçdaroğlu'nun 'daha derine gidilmemeli' ve Bahçeli'nin 'önce ÖSO girsin' açıklaması...

Gerekli planlamaları yapan kurumlar bellidir. Onların planlamalar çerçevesinde bu harekat başarıyla devam ediyor. Görüşler dile getiriliyor saygı duyarız ama asıl olan ilgili birimlerimizin yaptığı planlamalardır.



Soru: Türk jetleri Suriye hava sahasını kullanabiliyor mu?

Bunu Genelkurmay Başkanlığımız istihbarat teşkilatımızla birlikte her gün değerlendirmeleri yapıyorlar. Şu anda bütün ihtimaller dikkat alınmak suretiyle operasyon devam ediyor. Sahadaki ihtiyaçlar neyse ona göre imkan ve kabiliyetler hayata geçiriliyor.

Soru: Tankımızı vuran silahın menşei tespit edildi mi?

İnceleme devam ediyor. İnceleme raporu geldikten sonra gereken değerlendirmeyi yapacağız. Gerekli açıklamaları da o zaman yapacağız.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ İSMİNDEN 'TÜRK' İBARESİNİN ÇIKARILMASI TALEBİ

Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir isim. Son dönemlerindeki tutuma binaen kamuoyunda büyük bir infial oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tepkiyi dile getirdi. Bundan sonrası Bakanlar Kurulu'nun uhdesindedir. Bu süreç orada işleyecektir.

YPG’NİN KİMYASAL GAZ KULLANDIĞI İDDİASI

YPG’nin klorin gazı kullandığına dair haberleri takip ediyoruz ancak bizim kaynaklarımızdan bunu doğrulayacak bir bilgi henüz elimize ulaşmış değil.

Soru: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi ne zaman olacak?

Sayın Bahçeli ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesi her an gerçekleşebilir. Önümüzdeki günlerde böyle bir görüşme gerçekleşebilir.