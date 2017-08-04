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    IBM ve Sony'den 330 Terabyte'lık manyetik bant!

    Hürriyet Haber
    04 Ağustos 2017 - 07:58Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 07:58

    Verileri manyetik bantlara kaydetme dönemi geri mi geliyor? İşte Sony ve IBM'in yeni veri depolama teknolojisi...

    Evet, verileri manyetik bantlara kaydetme dönemi yeniden başlıyor diyebiliriz. Sony, Zürih'teki IBM Research ile yapılan ortaklık sayesinde, kartuş başına tam 330 terabyte'lık depolama alanı sunarken, bu kasetlerde inç başına 201 gigabyte veri depolama kapasitesine sahip manyetik bant geliştirdiğini açıkladı.

    Analog kayıtları tutmak için kullanılan manyetik bantlar, daha önce IBM'in bu alanda ulaştığı inç başına 123 gigabyte civarında veri depolayabiliyordu. Ancak görünüşe göre artık çok daha fazlası mümkün. IBM ve Sony, şerit uzunluğunu geliştirmek için yeni bir yöntem kullanarak bu sonuca ulaşmışlar.

    Manyetik bant katmanları üzerine nano parçacık püskürtme yöntemini kullanan iki teknoloji devi uzmanları, işlemi nasıl uyguladıklarından detaylı olarak hemen yukarıdaki videoda açıklıyor.

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    Etiketler: ibm , sony , manyetik bant
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