IBM ABD Patent Listesi'nde 25 yıldır ilk sırada

IBM Başkanı ve CEO'su Ginni Rometty patent liderliği konusunda yaptığı açıklamada: "Geçtiğimiz 25 yılda IBM'in patentler konusundaki liderliği, modern bilişim çağındaki kritik öneme sahip gelişmelerle birlikte dünyanın gidişatını değiştirdi. Bugün, aldığımız patentlerin neredeyse yarısı yapay zekâ, bulut bilişim, siber güvenlik, blockchain teknolojisi ve kuantum bilişim alanındaki gelişmelere öncülük ediyor ve hepsinin amacı müşterilerimizin akıllı işletmeler yaratmasına yardımcı olmak” dedi.

Her geçen gün daha çok şirketin işlerini bulut platformunda gerçekleştirmesiyle birlikte IBM bilim adamları, bulutun gereksinimlerini tahmin etmek üzere küresel ya da yerel etkinliklerle ilgili yapısal olmayan verileri kullanan bir sistemin patenti de dahil olmak üzere 2017 yılında 1900'ün üzerinde bulut patenti aldı. Bu sistem, talebi karşılamak üzere bulut kaynaklarının nerede ve nasıl ayrılması gerektiğini belirlemek için haber akışı, ağ istatistikleri, hava durumu raporları ve sosyal ağlar da dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarını izleyebiliyor.

Başka bir inovasyon grubu da yapay zekanın mevcut sınırlarından birinin çözümüne yardımcı oluyor: “Yapay zekanın insanlarla iletişimini sekteye uğratabilen kişiselleştirme yoksunluğu”. IBM bilim insanlarına 2017'de verilen, sektörün önde gelen 1400 yapay zekâ patenti arasında yapay zekâ ve insanlar arasında iletişimi iyileştirmek için bir kullanıcının konuşma modellerini yapay zekanın analiz etmesine ve taklit etmesine yardımcı olan bir sistem de patent aldı.

IBM bilim insanları, yapay zekâ sistemlerinin saldırganların kaynaklarını harcayan ve saldırılarını boşa çıkaran web siteleri ve e-posta alışverişleriyle onları kandırarak ters köşe yapan teknoloji de dahil olmak üzere diğer yenilikler için 1200 siber güvenlik patenti aldı. Bu teknoloji "kimlik avı”na yönelik e-postalar ve diğer saldırılarla ilişkili güvenlik risklerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Bir kuantum bilgisayarın bilgi edinme ve saklama yeteneğini iyileştirmesi için kuantum bilişim gibi yeni gelişen alanlarda önemli yenilik patentleri de alan IBM, bununla birlikte kuantum bilişim sisteminin oluşumunda gerekli olan bileşenler için verimlilik sağlayabiliyor.



IBM mucitlerinin 2017'de aldığı diğer patentler:

Acil durumlarda bir sürücüyle bağımsız bir araç arasında kontrol değişimi yapmak üzere tasarlanmış bir makine öğrenimi sistemi.

Güvenli olmayan ve yürütme için üçüncü kişilerin dahil olmasını gerektirebilecek birden çok taraf arasında işlemlerin gerçekleştirilmesine dahil olan adım sayısını azaltmak için blockchain teknolojisinden yararlanan bir yöntem.

Cihazın sahibinden uzakta olduğunu ve başka birinin kontrolünde olabileceğini belirlediğinde mobil cihazın güvenlik korumasını otomatik olarak güçlendiren bir teknik.