İBB’ye FETÖ baskını

İBB ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışanlarla ilgili operasyon düzenlendi. İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize’deki baskınlarda 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu’nun yürüttüğü soruşturmada, adreslerinde bulunamayan diğer kişiler aranıyor.