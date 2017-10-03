İBB’ye FETÖ baskını

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
İBB ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışanlarla ilgili operasyon düzenlendi. İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize’deki baskınlarda 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu’nun yürüttüğü soruşturmada, adreslerinde bulunamayan diğer kişiler aranıyor.