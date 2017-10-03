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    İBB’ye FETÖ baskını

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 21:07 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 18 ilçe belediyesinden ihraç edilen 112 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi.

    İBB ile Adalar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi ve Zeytinburnu belediyelerinde daha önce çalışanlarla ilgili operasyon düzenlendi. İstanbul, Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize’deki baskınlarda 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu’nun yürüttüğü soruşturmada, adreslerinde bulunamayan diğer kişiler aranıyor.

    Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İBB , gazetehaberleri
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