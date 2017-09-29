İBB'nin yeni başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldı

Dün yapılan seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mevlüt Uysal, İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'ten görevi devraldı. Eski başkan Topbaş devir teslime katılmazken AK Parti'nin İstanbul'daki belediye başkan adayları tam kadro hazır bulundu.



"BENDE AZ KALDI"

1 hafta görevi sürdüren Selamet, "Bu mühürü 1 hafta önce istanul'a 13.5 yıl hizmet etmiş olan sayın Topbaş'tan teslim aldım. Bende çok az kaldı. Keşke fazla kalsaydı. 1 haftada olsa başkanlık yaptım. Bu mührü yeni başkanımaz hayırlı hezmitlerine vesile olması dileğiyle teslim ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

"AYNI MUHTEŞEM MUTLULUK, HEYECAN İÇİNDE DEVREDERİZ DİYORUM"

Başkanlık mühürünü teslim alarak göreve başlayan Uysal ise yaptığı konuşmada "Önce meclisimize teşekkür ediyoruz. Genel başkanımıza, teşkilatımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu mühür geçmişte İstanbul'da bir çok elde dolaştı. Hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Duamız bu mühürü alırken böyle mutlu kalabalık bir ortamda aldık. İnşallah bu mühürü teslim ederken de aynı muhteşem mutluluk heyecan içinde devrederiz diyorum" dedi.

Uysal sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşlar Uysal ile bol bol fotoğraf çektirdi. Uysal da simitçiden aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı.