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    İBB'den yarın için ciddi uyarı: Perşembe'ye kadar sürecek

    DHA
    24.10.2017 - 17:21 | Son Güncelleme:

    İBB'den yağış uyarısı: Yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yarın İstanbul'un genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli beklenen sağanak yağmurun Perşembe sabahına kadar aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor.

    Yağışla birlikte rüzgârında kuzeyli yönlerden yer yer fırtınamsı (30 ila 60 km/s) şekilde eseceği tahmin ediliyor. Fatih, Unkapanı, Maltepe, Sultanbeyli, Tuzla, Beşiktaş, Üsküdar, Sarıyer, bölgelerinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler AKOM koordinasyonunda muhtemel su taşkınlarına karşı tedbirlerini alıp ekiplerini kritik noktalara yerleştiriyor.

    Etiketler: ibb , yağış
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