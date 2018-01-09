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    İBB'den flaş karar! Yılbaşında kaldırılan sefer yeniden başlıyor

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    09.01.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Şehir Hatları’nın yılbaşından itibaren kaldırdığı Beşiktaş- Adalar seferleri yeniden başlayacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, Marmaray’ın açılmasıyla birlikte zarar ederken, bu yılbaşı itibariyle zarar ettiği hatlardan biri olan Adalar seferlerini kaldırmıştı. Konuyu bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Aydın Düzgit, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını bildirdi.

    'EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK'

    İBB Meclisi’nde bugün çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan Aydın Düzgit, “Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi. İlk kez 1846 yılında tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile Adalar arasındaki toplu ulaşım başlarken, bugün Adalar sorunun en büyük sorununun başında ulaşım olduğunu söyleyen Hilkat, önergesinde, Şehir Hatları seferlerinin bugüne kadar yaz kış demeden sefer yaptığını, deniz otobüsleri ve yolcu seferlerinin sadece yazın çalıştığını dikkat çekti.

    Hilkat, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirilip, İstanbul Şehir Hatları AŞ’nin Adalar’da yaz kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlemediğini, aksine kar etmiyor gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını söyledi.

    Etiketler: IBB
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