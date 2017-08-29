İBB’den ek yerleştirme desteği

İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın girişimiyle 13 yıl önce başlatılan Tercih Danışma Merkezleri, bugüne kadar 500 bini aşkın gence en doğru tercih için ücretsiz destek verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu yıl ‘Kariyerin Tercihinde Saklı’ sloganıyla tercih dönemindeki hizmetini ek yerleştirmelerde de sürdürüyor. İlk dönemi 26-29 Ağustos arasında yapılan tercih desteği 4-5 Eylül’de de verilecek.

İSTANBUL’DA 4 NOKTA

Şişli Cevahir AVM önü, Bakırköy Meydan, Kadıköy Sahil’de Mobil Belnet otobüsleriyle, Gaziosmanpaşa’da Belnet Şubesi olmak üzere 4 noktada 30 uzman personelle ek yerleştirme döneminde ücretsiz olarak rehberlik hizmeti sağlanıyor.

UZMAN VE KALİTELİ KADRO

İlk tercihlerini yapıp açıkta kalan üniversite adaylarına 30 uzman eğitim danışmanıyla ücretsiz olarak rehberlik desteği sağlayan merkezleri gençlerin bilinçli tercih yaparak ek tercihlerini doğru değerlendirmelerini amaçlıyor. 5 Eylül’e kadar devam edecek rehberlik hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ‘tercih.ibb.gov.tr’ ulaşılabilir.