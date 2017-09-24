Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İBB'de yeni başkan kim olacak? Kritik toplantı

    İBB'de yeni başkan kim olacak? Kritik toplantı

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    24.09.2017 - 14:53 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 15:28

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri, Sütlüce’deki AK Parti Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katıldı. Erdoğan’ı karşılayanlar arasında Kadir Topbaş da vardı.

    Toplantı öncesi Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili meclis üyelerine gönderdiği mesajda herkesin toplantıya katılmasını istedi. Selim Temurci mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Değerli İBB meclis üyemiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 24.09.2017 pazar saat 13.00’te İl Başkanlığı’nda genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Gerekli katılımı göstermenizi rica ederim.” 

    İBBde yeni başkan kim olacak Kritik toplantı

    Kadir Topbaş istifa etti.. Ak Partinin yeni başkan adayı o mu olacakKadir Topbaş istifa etti.. Ak Parti'nin yeni başkan adayı o mu olacak?

    Kadir Topbaş istifa ettiğini bu sözlerle açıkladıKadir Topbaş istifa ettiğini bu sözlerle açıkladı

     

    Etiketler: IBB , Kadir Topbaş , Recep Tayyip Erdoğan , ibb başkan adayı iddiası , son dakika , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri