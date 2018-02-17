İBB'de iki görev değişikliği

4 yıldır İBB şirketlerinden Spor A.Ş.(İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş.) Genel Müdürlüğü görevini yürüten İsmail Özbayraktar görevinden alındı. Özbayraktar’ın yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Yerine Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler vekalet ediyor.



Ardından da İGDAŞ’ta görev değişimine gidildi. İGDAŞ Genel Müdürü Mehmet Çevik’in yerine Ali İhsan Sılkım atandı. Dün yapılan törenle, Çevik görevini, doğalgaz sektörünün deneyimli isimlerinden Sılkım’a devretti.



