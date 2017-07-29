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İBB rotayı doğu illerine çevirdi

Fatma AKSU/İSTANBUL
29 Temmuz 2017 - 22:39Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 22:42

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), hizmet vermekle yükümlü olduğu İstanbul dışında, Doğu ve Güneydoğu illerine de altyapı hizmeti götürmeye başladı.

İBB son iki ayda, Doğu ve Güneydoğu illerinin altyapı ihtiyaçları için, toplam bedeli yaklaşık 80 milyon lirayı bulan 3 ayrı ihale düzenledi.
İBB Meclisi, kasımda, oy çokluğuyla aldığı kararla, kayyum atanan Hakkâri, Silopi, İdil, Cizre, Sur, Silvan ve Hani belediyeleri ile uygulanacak “Kardeş Şehir” protokolüne onay verdi. Bu protokole göre İBB, kayyumlu belediyelerle teknolojik ekipman, araç, iş makinesi gibi ihtiyaçlarda ve tarihi, kültürel, sosyo-ekonomik çalışmalarda işbirliği yapacak.

İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Doğu ve Güneydoğu İlleri Kamu İhtiyaçları Ortak Altyapı, Cadde ve Yayalaştırma Alanı Düzenleme İşi” ihalesini İBB’nin bir şirketi olan Ağaç A.Ş, “Doğu ve Güneydoğu İlleri Kamu İhtiyaçları Asfalt Kaplama Yapım İşleri” ihalesini ise Asfalt A.Ş. üstlendi.
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği üçüncü ihale de, “Doğu ve Güneydoğu İlleri Kamu İhtiyaçları 1. Kısım Bakım-Onarım İnşaatı” adı altında açıldı. “Pazarlık” usulüne göre yapılan ihaleyi Ermit Mühendislik Şirketi üstlendi.

Etiketler: gazetehaberleri , ibb , doğu
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