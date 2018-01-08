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    İBB Meclisi’nde protesto... CHP'liler terk etti

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    08.01.2018 - 17:09 | Son Güncelleme:

    CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasını protesto eden CHP’li İBB Meclis üyeleri toplantı salonunu topluca terk etti.

    CHP’li üyeler Battal İlgezdi için geçtiğimiz ay da İBB Meclisi’ni terk etmişti.

    Etiketler: Ataşehir , Beşiktaş
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