İBB Meclisi’nde protesto... CHP'liler terk etti

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasını protesto eden CHP’li İBB Meclis üyeleri toplantı salonunu topluca terk etti.
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