İBB Meclisi’nde Haliç’e siluet ayarı

Haziran ayındaki kararın ardından Eyüpsultan Belediyesi, Emniyettepe, Güzeltepe, Silahtarağa, Sakarya, Esentepe, Alibeyköy Merkez ve Çırçır mahallelerinin Haliç’i gören cephelere ilişkin kat yüksekliğini 7 katla sınırladıklarını bildirdi. Eyüpsultan Belediyesi 10 kat yükseklik değerinin, 13 Ocak 2017 tarihli plan tadilatıyla uyumsuzluk gösterdiğine işaret edip, “Söz konusu plan Haliç siluetini bozucu nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu parsele bölge ihtiyaçlarını karşılayacak kamusal bir fonksiyonun verilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir” diyerek itirazda bulundu.

Özellikle Haliç siluetinin ve sokak siluetinin olumsuz etkilendiği tespit edildiğinden siluetin olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek üzere söz konusu plan notlarında düzenleme yapılmasına ilişkin plan değişikliği dün görüşüldüğü İBB Meclisi’nden oy çokluğuyla geçti. Yeni plana göre, söz konusu alan en fazla 6 kat yapılabilecek. Mevcut, 12 bin 660 metrekarelik emsale konu inşaat alanı 3/ bin 400 metrekareye çıkacak.

Yeni düzenlemeye de itiraz eden CHP adına konuşan İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Baştan emsal artışı olmasaydı. İmar AŞ, özel şirket olsaydı batardı” diyerek, söz konusu alanla ilgili eski plandaki 4 kat sınırına geri dönülmesini istedi.

“SİLÜET SINIRI 10 KAT DİYE İLLA 10 KAT OLACAK DEMEK DEĞİL”

Ak Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, yapılan düzenlemenin kamu kaynaklarını değerlendirmek olduğunu, buradan gelecek kaynağın İstanbullulara hizmet olarak aktarılacağını ifade edip, “Biz 10 kat sınırını mimari açıdan önerdik. Bu illa 10 kat bina yapılacak anlamına gelmiyor. Biri üç kat, biri 4 kat, olabilir. 10 kat siluet sınırını aşmayacak dendiğinde tamamı 10 kat olacak diye düşünmek yanlış. İstişare ederek, 6 kat olarak düzeltildi” diye konuştu.

Hüseyin Sağ da, “Niye Eyüp Belediyesi’nin istediği bölge ihtiyacını kabul etmediniz, İstanbul’un geleceğine Grup başkanıyla birlikte 6 kişi mi karar verecek” diye sordu.

"15 MİLYON ADINA..."

Söz alan Ak Parti Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın, Hüseyin Sağ’ın üslubunu eleştirip, kararda imzası bulunan komisyon üyelerini “Burada hep birlikte 15 milyon adına karar veriyoruz. Biz vekalet vermişiz, onlar karar verecek. Burası kamuya ait bir yer. İstişare ile değişiklik yapıldı. İlla 10 kat olacak anlamına gelmiyor. Gerekirse, estetik olarak daha iyi duracaksa diye verilen bir haktır. Bu kadar uzatmanın, başka yerlere götürmenin ne anlamı var” sözleriyle savundu.