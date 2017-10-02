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    Hürriyet >Dünya>İbadi'den Türkiye'yi ilgilendiren petrol mesajı

    İbadi'den Türkiye'yi ilgilendiren petrol mesajı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 15:17 | Son Güncelleme:

    Irak hükümeti, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ‘petrol gelirlerini ver’ mesajı gönderdi.

    Irak Başbakanı Haydar İbadi, IKBY’nin elde ettiği petrol gelirlerinin Bağdat merkezi hükümetine aktarılması gerektiğini ve bu gelirlerin IKBY’deki Kürt memurların maaşlarını ödemek için kullanılacağını söyledi. İbadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kürt bölgesi petrol gelirlerinin federal hükümete aktarılması, IKBY’deki memurların maaşlarının kesintisiz ödenmesi için gereklidir” diye yazdı. IKBY yıllardır elde ettiği petrol gelirini elinde tutuyor ve bununla Kürt kamu görevlilerinin maaşlarını ödüyor. Irak merkezi yönetimi ise IKBY’nin bu tavrına itiraz ediyor. Bu konu Türkiye’yi de ilgilendiriyor. Irak Kürt bölgesinin petrolü, Kerkük-Ceyhan boru hattı ile Türkiye üzerinden dünya pazarlarına çıkıyor. Türkiye’nin Bağdat’ın onayı olmadan IKBY’den petrol almasına Irak hükümeti tepki gösteriyordu. IKBY’nin bağımsızlık referandumu üzerine Türkiye ile Irak arasında görüşmeler oldu. Geçtiğimiz perşembe günü de Irak Başbakanı İbadi, Türkiye’nin petrol ihracatı konusunda sadece merkezi hükümeti muhatap alacağını söylediğini duyurdu.

    BAĞDAT: REFERANDUM İPTAL OLMADAN DİYALOG OLMAZ
    Irak hükümeti, referandumu Bağdat’la diyaloğun bir parçası olarak gördüğünü ifade eden IKBY Başkanı Mesud Barzani’den referandumun sonuçlarını iptal etmesini isterken, aksi taktirde diyalog olmayacağını belirtti. İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada “IKBY, Bağdat’la ciddi bir diyalog için Irak’ın birliğini güçlendirme adına gayrimeşru referandum sonuçlarını iptal etmek zorunda” denildi. İbadi, IKBY’ye ‘ele geçirdiği yerlerde provokasyonu sona erdirme ve Irak federal ve anayasa mahkemesinin aldığı karara uyma çağrısı’ da yaptı. IKBY, referandumda bağımsızlığa evet diyenlerin oranının yüzde 93 olduğunu açıklamıştı.

    Etiketler: ıkby , ırak kürt , ibadi , türkiye , petrol , barzani
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